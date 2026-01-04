Presenta:

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos a concejales

La alianza La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó las listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales de febrero.

En febrero, sies departamentos de Mendoza eligen concejales.&nbsp;

Foto: Santiago Tagua /MDZ

La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino 2
Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron el frente municipal La Libertad Avanza y Cambia Mendoza para las elecciones de febrero.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron el frente municipal La Libertad Avanza y Cambia Mendoza para las elecciones de febrero.

La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.

Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.

Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.

Nómina de candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

San Rafael

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Sánchez, María Valentina
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Meardi, Francisco
  • Pérez, Paula Luciana
  • Guardia, José Luis

Maipú

  • De Blasis, María Ángeles
  • Ortega, José Fabián
  • López, Gabriel Esteban
  • Vicino, Camila Belén Lourdes
  • Brescia, Cristian Matías
  • Díaz de Manuelli, Sol Marina

La Paz

  • Poroyán, Nelson Eduardo
  • Pérez, Maribel
  • Platero, Garrabetta
  • Rosales, Camila Soledad
  • Quiroga Fernández, Jesús

Luján

  • Maroto, Susana Mónica
  • Fiorentini, Sergio Felipe
  • Lima, Raúl Gabriel
  • Franco, María Micaela
  • Balzarelli, Marcos Luis
  • Balzarelli, Viviana Hilda

Santa Rosa

  • Barrera Silva, Leandro
  • Garciandia Fornetti, Betiana
  • Palermo, Gabriel Andrés
  • Castillo, Liliana Alejandra
  • Malnati, Mauro Román

Rivadavia

  • Cozzari, Magalí
  • Jofré, Diego Mariano
  • Gómez, Marcelo Javier
  • Arenas, Elsa Alejandra
  • Bustos, Mario Humberto Ariel

Convencionales Municipales San Rafael

  • De Pedro Buttini, Nicolás
  • Vergani, Viviana Beatriz
  • Gómez, María Fernanda
  • Altamiranda, Luis Gonzalo
  • Buscemi, Martín Javier
  • Eraso, Ana Elisa
  • Tala, Nahir
  • Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  • Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  • Tercero, Diego Luis
  • Giachero, Carlos Gustavo
  • Castro, Sofía Florencia
  • Mañas, Raulina Elizabeth
  • Espuri, Jonathan
  • Bernues, Francisco Samuel
  • Ceschín, Nerea
  • Zabalegui, María Paulina
  • Zapata, Pablo Ezequiel
  • De Nevreze, Leandro Gastón
  • Juárez, Sandra Viviana
  • Amerio, Luciana
  • Godi, Héctor Nicolás
  • Sat Labiana, José
  • Galeno, Claudia Amanda

