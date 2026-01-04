La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos a concejales

La alianza La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó las listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales de febrero.

La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino 2 Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron el frente municipal La Libertad Avanza y Cambia Mendoza para las elecciones de febrero. X @alfredocornejo La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.

Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.

Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.