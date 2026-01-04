La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos a concejales
La alianza La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó las listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales de febrero.
La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.
La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.
Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.
Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.
Nómina de candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza
San Rafael
- Vignoni, Juan Pablo
- Sánchez, María Valentina
- Giraudo, Romina Gisel
- Meardi, Francisco
- Pérez, Paula Luciana
- Guardia, José Luis
Maipú
- De Blasis, María Ángeles
- Ortega, José Fabián
- López, Gabriel Esteban
- Vicino, Camila Belén Lourdes
- Brescia, Cristian Matías
- Díaz de Manuelli, Sol Marina
La Paz
- Poroyán, Nelson Eduardo
- Pérez, Maribel
- Platero, Garrabetta
- Rosales, Camila Soledad
- Quiroga Fernández, Jesús
Luján
- Maroto, Susana Mónica
- Fiorentini, Sergio Felipe
- Lima, Raúl Gabriel
- Franco, María Micaela
- Balzarelli, Marcos Luis
- Balzarelli, Viviana Hilda
Santa Rosa
- Barrera Silva, Leandro
- Garciandia Fornetti, Betiana
- Palermo, Gabriel Andrés
- Castillo, Liliana Alejandra
- Malnati, Mauro Román
Rivadavia
- Cozzari, Magalí
- Jofré, Diego Mariano
- Gómez, Marcelo Javier
- Arenas, Elsa Alejandra
- Bustos, Mario Humberto Ariel
Convencionales Municipales San Rafael
- De Pedro Buttini, Nicolás
- Vergani, Viviana Beatriz
- Gómez, María Fernanda
- Altamiranda, Luis Gonzalo
- Buscemi, Martín Javier
- Eraso, Ana Elisa
- Tala, Nahir
- Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
- Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
- Tercero, Diego Luis
- Giachero, Carlos Gustavo
- Castro, Sofía Florencia
- Mañas, Raulina Elizabeth
- Espuri, Jonathan
- Bernues, Francisco Samuel
- Ceschín, Nerea
- Zabalegui, María Paulina
- Zapata, Pablo Ezequiel
- De Nevreze, Leandro Gastón
- Juárez, Sandra Viviana
- Amerio, Luciana
- Godi, Héctor Nicolás
- Sat Labiana, José
- Galeno, Claudia Amanda