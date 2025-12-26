Cuáles son los 13 frentes que competirán en las elecciones municipales de Mendoza

Este viernes venció el plazo para la inscripción de las alianzas que competirán en las elecciones municipales del 22 de febrero en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. En total se presentaron 13 frentes electorales para disputar los comicios en estos seis departamentos. El Partido Justicialista (PJ) cambia de denominación dependiendo de cada comuna.

La Junta Electoral Provincial había establecido al 24 de diciembre de 2025 como la fecha límite para la inscripción de las alianzas para las elecciones municipales desdobladas. Sin embargo, teniendo en cuenta la proximidad de Navidad, dispuso una prórroga especial para este viernes hasta las 10 para presentar los frentes.

Vale recordar que los intendentes de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia decidieron a mediados de año desdoblar sus comicios municipales del turno electoral nacional y provincial de octubre, por lo que la elección de concejales se realizará el próximo 22 de febrero de 2026. Asimismo, en el caso de San Rafael también votarán convencionales municipales constituyentes, quienes se encargarán de redactar la nueva carta orgánica del departamento.

Para las elecciones de febrero se reeditará la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza que arrasó en las elecciones de octubre. El frente estará integrado por la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza, el Partido Renovador Federal, el Partido de los Jubilados y el PRO (Propuesta Republicana), que llega de la mano del intendente de Luján Esteban Allasino.

Este espacio presentará candidatos en los seis departamentos bajo el mismo sello que tuvo un triunfo contundente en las legislativas.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U) también se anotó en todos los municipios a partir de la alianza entre el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Podemos con la Izquierda, Movimiento Socialistas de los Trabajadores (MST) y Partido Obrero (PO).

También competirán en todas las comunas el Frente Verde, integrado por el Partido Verde y el Movimiento Libres del Sur, y el Frente Libertario Demócrata, que componen el Partido Demócrata y el Partido Libertario.

En Maipú se presentó el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo que conformaron el Partido Fe y Compromiso Federal.

El peronismo con distintos nombres y dividido

El Partido Justicialista presentará seis denominaciones distintas, dependiendo cada departamento. En todos los municipios irá aliado en un frente junto al Partido Intransigente y el Partido Proyecto Sur y en Luján sumará a Compromiso Federal.

stevanato destéfanis emir félix conferencia pj cierre campaña-9 (4) Este sábado el peronismo tomará una decisión para las elecciones de febrero.

Los nombres que tendrán los frentes justicialistas serán Maipú Crece, San Rafael en Marcha, Elegí Gestión La Paz, Santa Rosa Gana Fuerza Justicialista Rivadavia y Fuerza Justicialista Luján de Cuyo.

Por su parte, el kirchnerismo se presentará por fuera del PJ a partir de los sellos de Unidad Popular y el Partido Federal. El sector liderado por La Cámpora presentó Manso Frente Mendocino para competir en Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Luján, mientras que en el sur provincial lo hará bajo la denominación de San Rafael Futuro.