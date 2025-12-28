Poder municipal: qué ponen en juego los 6 intendentes que desdoblaron sus elecciones

La política mendocina vivirá un atípico verano 2026 marcado por el clima electoral que aportarán las elecciones de concejales en seis departamentos. Seis intendentes decidieron a mediados de este año desdoblar sus comicios locales y el 22 de febrero pondrán en juego el equilibrio de fuerzas con sus respectivos concejos deliberantes. La situación de cada jefe comunal es particular, mientras algunos se encuentran con un escenario más favorable otros se juegan la supremacía oficialista en el órgano legislativo municipal.

Esta semana se presentaron las alianzas electorales que competirán en la votación del 22 de febrero en los municipios de San Rafael, Maipú , Luján de Cuyo , Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En todos estos departamentos se elegirán concejales pero en el del Sur provincial también se votarán convencionales municipales constituyentes, quienes deberán redactar la nueva carta orgánica de la comuna.

La decisión de desdoblar los comicios la tomaron los intendentes peronistas Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Omar Félix (San Rafael); el referente del PRO, Esteban Allasino; y el radical disidente Ricardo Mansur.

Los jefes comunales consideraron conveniente separar la elección municipal de la discusión nacional y provincial, apostando a tener una agenda de campaña más local en un turno electoral separado.

La gran apuesta de los dirigentes fue evitar un arrastre nacional o provincial para las listas opositoras y sufrir una derrota que comprometiera la obtención de la mayoría de bancas en sus respectivos Concejos Deliberantes.

El control de estos órganos legislativos municipales es fundamental para el rumbo de la gestión ya que se encargan de aprobar los presupuestos, las ordenanzas tarifarias y otras iniciativas que impulsan los jefes comunales.

Cada uno de estos seis caciques enfrenta un escenario distinto frente a la renovación de la mitad sus respectivos concejos, pero todos ponen en juego en esta elección la mayoría oficialista a partir de mayo del año que viene.

Maipú

El maipucino Matías Stevanato pone en juego dos concejales en este recambio de bancas, mientras que en la oposición arriesgan cuatro escaños de ediles.

Matias Stevanato Maipú (5).jpg Santiago Tagua/MDZ

El dirigente peronista necesitará sumar tres concejales para asegurarse la mitad del cuerpo.

Los nuevos se sumarán a 3 oficialistas, 2 radicales y un demócrata Libertario que tienen mandato hasta 2027.

Se van: Yamila Cerezo (PJ), Luis Acosta (PJ), Gabriel López (UCR), Gladys Sánchez (UCR), Sergio Dragoni (UCR) y Analía Pallero (Libres del Sur)

Siguen: Adrián Herrera Longo (PJ), Marcelo Guevara (PJ), Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez (UCR), Marcos Flores (UCR), Alfredo Mancifesta (Demócrata Libertario)

San Rafael

El intendente sanrafaelino Omar Félix llega a estos comicios con una mayoría ajustada del peronismo en el Concejo Deliberante del Sur provincial. Se terminan los mandatos de tres concejales peronistas y tres radicales.

Las nuevas incorporaciones que resulten electas en febrero se sumarán a un recinto que contará de base con tres ediles oficialistas, dos radicales y uno libertario.

omar felix autonomia san rafael 365 El intendente Omar Félix convocó a una elección para elegir constituyentes en San Rafael y es obligatorio ir a votar. Archivo

Se van: Mariano Cámara (PJ), Samuel Barcudi (PJ), Pamela Torres (PJ), Romina Giraudo (UCR), Adriana Napolitano (UCR) y Leonardo Yapur (UCR).

Siguen: Nahuel Arscone (PJ), Antonela Cristofanelli (PJ), Néstor Ojeda (PJ), Adrián Reche (UCR), Romina Giordano (UCR) y Martín Antolín (Partido Libertario)

La Paz

El intendente Fernando Ubieta pone en juego tres bancas de concejales peronistas, mientras que la UCR arriesga dos.

Los ediles electos se sumarán a una base de tres oficialistas del PJ y dos radicales opositores.

fernando ubieta intendente (2).JPG ALF PONCE / MDZ

Se van: Carlos Raed (PJ), Romina Barrea (PJ), Noelia Rolón (PJ), Fernando Rojas (UCR) y Maira Ortíz (UCR).

Siguen: Virginia González (PJ), Ivana Rosales (PJ), Yair Moyano (PJ), Daniel Blanco (UCR) y Ana Sol Pinto (UCR).

Santa Rosa

La intendenta Flor Destéfanis pone en juego dos bancas de concejales que responden a ella. Y el radicalismo arriesga otras dos. También finaliza su mandato Débora Quiroga, ex aliada de la jefa comunal devenida en opositora.

flor destefanis (1).JPG Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa ALF PONCE MERCADO / MDZ

De cara al futuro, el Concejo de Santa Rosa tendrá una base de dos ediles peronistas, dos de Cambia Mendoza y una opositora del espacio Ahora Santarrosinos, que lidera Quiroga.

Se van: Leonardo Saile (PJ), Romina Donaire (PJ), Norma Trigo (UCR), Ezequiel Quiles (UCR) y Débora Quiroga (AS)

Siguen: Mariano Vilches (PJ), Melisa Ibáñez (PJ), Diego Ercoli (UCR), Liliana Campos (UCR) y María José Buffa (AS).

Luján de Cuyo

En Luján el intendente Esteban Allasino selló un acuerdo con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza para estas elecciones, de manera que confluirán en un mismo frente los oficialismos nacional, provincial y municipal.

Esta alianza también implica que los actuales concejales de Cambia Mendoza se plegarán al oficialismo local, inclinando sustancialmente el poder a favor del jefe comunal.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino 2 Alfredo Cornejo y Esteban Allasino. X @alfredocornejo

En el próximo recambio tres ediles oficialistas del bloque Unión Mendocina terminan su mandato, al igual que uno de Cambia Mendoza, un radical díscolo y una peronista.

Los que resulten electos en las elecciones de febrero se sumarán a los cuatro concejales que responden a Allasino y dos radicales que podrían sumarse al espacio oficialista.

Por lo tanto, el escenario sería muy favorable para el jefe comunal, con una oposición que estaría reducida a la mínima expresión.

Se van: Guillermo Trentacoste (UM), Malena Ábalos (UM), Marisa Barea (UM), Adrián Devia (UCR), Rubén Lázaro (Más Luján), Paloma Scalco (PJ).

Siguen: Andrés Sconfienza (UM), Cecilia Soulé (UM), Gabriela Della Blanca (UM), Rolando Baldasso (UM), Carlos Sala (UCR) y Laura Gómez (UCR).

Rivadavia

En Rivadavia el intendente Ricardo Mansur arriesgará dos bancas de concejales de su espacio municipal Sembrar en el próximo turno electoral. Cambia Mendoza pone en juego otras dos y el PJ arriesga un lugar en el cuerpo parlamentario local.

De cara al nuevo Concejo rivadaviense habrá dos concejales que responden al partido de gobierno municipal Sembrar, dos de Cambia Mendoza y una del PJ.

ricardo mansur intendente rivadavia-4 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Se van: Nilda Estela Pichilli (Sembrar), Víctor Agüero (Sembrar), Laura Abate Cano (UCR), Juan Carlos Argüello (UCR) y Juan Manuel Villalba (PJ).

Siguen: Luis Gonzale García Llauró (Sembrar), Marta Alicia Viviana Kihn (Sembrar), Silvana Francese (UCR), Alejandro Flores (UCR) y Johanna Genovese (PJ).