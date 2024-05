Video: un panadero mendocino visitó OLGA con la medialuna más grande del país

Cristian Di Betta, conocido panadero mendocino, fue sorprendido este martes por un llamado de OLGA en vivo, el canal de Migue Granados, hijo del humorista Pablo Granados. El programa Soñé que volaba investigaba a través de llamados telefónicos en distintas panaderías del país para saber qué pastelitos se habían vendido más por la fecha patria, si los de membrillo o los de batata. La charla derivó en otros temas, como siempre ocurre en este programa, y terminó en una travesía de Di Betta desde Mendoza hacia la Ciudad de Buenos Aires para dar a conocer su creación: la medialuna más grande de Argentina.

En la llamada telefónica la esposa de Di Betta sorprendió a los entrevistadores contando que su marido había creado la medialuna más grande del país, de 70 centímetros. “La medialuna pesa 1,5 kg y 1,6kg. Generalmente acá se la llevan para seis personas, comen muy bien. Hacemos dos variedades, una mitad pastelera y mitad dulce de leche; y la otra con jamón y queso”, le dijo el panadero por teléfono a los conductores el día martes.

Este miércoles, Di Betta apareció en el vivo de Soñe que volaba de OLGA. “Llegué recién, me vine en micro, ahí está mi valija”, dijo el panadero luego del contacto por teléfono con el estudio de OLGA y el pedido de que les llevara la medialuna más grande del país para probarla.

“Me dijeron: a que no te venís a Buenos Aires con la medialuna más grande del país. Y me vine. Ustedes me apuraron”, le contó Cristian a Migue Granados, dueño del canal y conductor del programa.

“Una locura hice”, contó el mendocino que también explicó que en la travesía el taxi que tomó para llegar al estudio fue parado por la policía y tuvo que caminar con las cajas de las medialunas las últimas cuadras. “Cómo le explicas al policía que dentro de una medialuna así no hay falopa”, bromeó Granados.

“Vayamos preparando un café con leche en un balde”, agregó en chiste el conductor mientras abría el paquete oriundo de Mendoza. “Mirá lo que es”, expresó Granados fascinado con la medialuna con jamón y queso. “Es un cocodrilo”, tiró mostrándola a cámara.

El momento en OLGA