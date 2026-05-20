Cielos Abiertos: una nueva aerolínea operará vuelos directos desde Buenos Aires hacia 3 provincias

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de expansión del transporte aerocomercial con la habilitación de rutas que buscan fortalecer la conectividad del interior del país. En el marco de Cielos Abiertos autorizó a American Jet a operar nuevos vuelos regulares de pasajeros y de carga entre Buenos Aires y otras tres provincias.

La medida permite a la compañía explotar rutas entre Buenos Aires y General Pico (La Pampa), así como el trayecto Buenos Aires – Comodoro Rivadavia (Chubut) – Perito Moreno (Santa Cruz), con retorno. Estas conexiones serán operadas bajo modalidad combinada, lo que implica el traslado simultáneo de pasajeros y mercaderías.

La ampliación de la red aérea apunta a mejorar la integración territorial y potenciar sectores productivos estratégicos . Las rutas autorizadas abarcan zonas con fuerte presencia de actividades agroindustriales, energéticas y mineras, especialmente en la Patagonia.

En el caso de Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, la conectividad aérea ha sido históricamente limitada, obligando a los residentes a viajar largas distancias por vía terrestre —incluso más de 400 kilómetros hasta Comodoro Rivadavia— para acceder a vuelos nacionales.

La nueva conexión directa con Buenos Aires reducirá significativamente los tiempos de traslado y facilitará el acceso a servicios esenciales, así como el movimiento de trabajadores y logística vinculada a la industria minera, uno de los principales motores económicos de la región.

Asimismo, la ruta hacia General Pico representa un intento por consolidar la conectividad de ciudades intermedias, que históricamente han enfrentado dificultades para sostener vuelos regulares debido a la baja demanda.

La política de Cielos Abiertos y su impacto

La autorización de estas rutas se enmarca en la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el Gobierno nacional, orientada a liberalizar el mercado aerocomercial y fomentar la competencia. Este enfoque busca eliminar restricciones a las aerolíneas en materia de rutas, frecuencias y capacidades, permitiéndoles ajustar sus servicios según la demanda.

Desde su implementación en 2024, esta política ha propiciado la incorporación de nuevas compañías y la apertura de múltiples rutas, tanto nacionales como internacionales. En 2025, por ejemplo, se sumaron decenas de conexiones, consolidando una de las expansiones más relevantes del sector en los últimos años.

Según fuentes oficiales, el objetivo es incrementar la conectividad, mejorar la oferta para los usuarios y atraer inversiones al sector aéreo, al tiempo que se dinamizan actividades como el turismo y el comercio.