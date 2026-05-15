Estanislao Bachrach rompió el silencio tras el escándalo en OLGA: "Tal vez no tenían mucha idea de..."

Tras la polémica que se generó por su participación en Sería Increíble , Estanislao Bachrach salió a hablar públicamente sobre el incómodo intercambio que mantuvo al aire con los integrantes del ciclo. El biólogo molecular dio su versión en una entrevista con María Julia Oliván en Border Periodismo.

Durante la charla, Bachrach aseguró que no percibió tensión mientras estaba en el estudio y que recién tomó dimensión del revuelo después de abandonar el programa. "Me fui del programa absolutamente tranquilo, no me imaginé que había pasado nada", sostuvo al recordar el momento que compartió con Nati Jota, Eial Moldavsky y Toto Kirzner.

"Soy una persona un poco sarcástica y que tiene humor" , comentó Estanislao al intentar justificar algunas de las respuestas que generaron incomodidad durante la entrevista.

El especialista contó que, cuando tomó conocimiento de la repercusión del episodio, decidió pedir disculpas al equipo de OLGA . "Apenas me enteré, lo primero que hice fue mandar un audio al productor para que lo reenvíe a los chicos pidiéndoles disculpas si alguno se había sentido ofendido" , contó el biólogo.

Estanislao Bachrach en Sería Increíble El biólogo dio su versión de los hechos tras el incómodo momento. Captura de pantalla Youtube OLGA.

Otro de los puntos que abordó fue la frase sobre "los pelot... con micrófono", que rápidamente se viralizó en redes sociales. Según aclaró, sus dichos estaban dirigidos a personas que hablan públicamente sobre salud y bienestar sin formación profesional. "Hay mucha gente con expectativas y esperanza, que no la está pasando bien, y escucha cosas de gente que no sabe del tema", explicó Bachrach.

También defendió su postura cuando fue consultado por temas vinculados a adicciones y consumo de alcohol. "Me parece que fui educado en no hablar de esos temas que son delicados. Puedo opinar y que la pude haber remado un poco, pero no soy un opinólogo", expresó el biólogo.

"Está la pregunta sobre si ellos sabían con quién estaban hablando o si estaban preparados para entrevistarme a mí. Tal vez no tenían mucha idea de a qué me dedicaba y quién era yo", lanzó Estanislao Bachrach. Además, aclaró que no volvió a tener contacto directo con ninguno de los integrantes de OLGA tras el escándalo.