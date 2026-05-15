Aseguran que Luciano Castro olvidó a Griselda Siciliani con una famosa periodista: "Se puede prender fuego todo"

Tras su separación de Siciliani, el periodista Fede Flowers contó que Luciano Castro encontró refugio en Mar del Plata con una reconocida periodista.

Después de atravesar meses difíciles tanto en lo personal como en lo emocional, Luciano Castro intenta reconstruir su vida lejos del escándalo. El actor, que quedó en el centro de la polémica tras su infidelidad a Griselda Siciliani, situación que derivó en la ruptura de la pareja, tomó la decisión de internarse en una clínica para encontrar estabilidad y afrontar su presente.

Con el correr del tiempo y acompañado por su círculo íntimo, logró empezar a recuperarse. Sin embargo, en las últimas horas volvió a quedar bajo los reflectores luego de que surgieran versiones sobre un supuesto nuevo romance que habría comenzado durante una estadía en Mar del Plata.

Esto fue lo que contó Fede Flowers sobre Luciano Castro en El Observador Aseguran Que Luciano Castro Encontró Consuelo En Los Brazos De Una Famosa Periodista

La información fue revelada por el periodista Fede Flowers, quien aseguró en El Observador que Castro mantuvo un acercamiento con una reconocida periodista mientras estuvo en la ciudad balnearia. Según detalló, ambos compartieron varios días juntos y el actor habría encontrado contención en medio de este duro momento.

"Luciano Castro no estuvo tan mal porque la pasó bastante bien en Mar del Plata, donde estuvo con una periodista. Entre llanto y llanto se dejaba consolar", contó el comunicador.