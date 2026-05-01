Dos famosos periodistas fueron captados "pasándola bomba" y los detalles son explosivos

Un encuentro inesperado durante el fin de semana reavivó versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre dos figuras del mundo del periodismo. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde dio detalles de lo ocurrido y dejó entrever que no se trataría de un vínculo nuevo.

"Quiero abrir el programa con lo que es hasta ahora un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos han tenido una historia hace años así que donde hubo fuego cenizas quedan puede aplicar", empezó diciendo el comunicador.

"El sábado a la noche los vieron juntos en un recital pasándola bomba y llamó la atención que justo ellos aparezcan así sabiendo que habían tenido algo en el pasado. Estoy hablando de lo que puede confirmarse como un amor de periodistas", aseguró el conductor.

En su relato, Etchegoyen también aportó más contexto sobre la situación actual de ambos: "Ella es ex de un reconocido político y él conduce hace años programas deportivos y también magazine. Los dos están solteros y han compartido una velada el fin de semana", señaló el periodista, dando a entender que no habría impedimentos para un nuevo acercamiento.

Finalmente, el comunicador reveló: "La persona que me da la info me dice que estaban muy cómodos el uno con el otro y súper cercanos. Me hablan de un romance entre la ex de Moritan, la periodista Priscila Crivocapich y el periodista Rifle Varela (Juan Manuel Varela)".

Priscila Crivocapich Priscila Crivocapich, periodista deportiva y modelo. Instagram Priscilacrivo.

Juan Manuel Varela Juan Manuel Varela, conductor y periodista. Instagram Riflevarela.

"El encuentro tuvo lugar el sábado por la noche en el Movistar Arena cuando los dos fueron a ver la banda de cumbia Q' Locura. Es un parejon la verdad. Se los veía con mucha química me contaban personas que los vieron y muy enganchados desde lo verbal", precisó Juan Etchegoyen.