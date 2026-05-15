Baby Etchecopar defendió a Débora Plager luego de que Javier Milei la insultara frente a cámaras

Baby Etchecopar defendió de manera categórica a su colega Débora Plager , luego de que el presidente Javier Milei tildara a la periodista de "cómplice de asesinatos" por haber apoyado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Todo comenzó cuando en su paso por el streming Carajo, el mandatario ensayó una confusa y errada teoría sobre la baja en los índices de natalidad en nuestro país, alegando que tal caída es una derivación de la legalización del aborto, y omitiendo que tal fenómeno sociológico que se extiende a buena parte del mundo occidental actual, responde a factores más complejos y multicausales.

En su arenga contra Débora Plager , Javier Milei descalificó a la comunicadora por considerarla ignorante en los temas que respectan a la ley que ella defendió. Notoriamente irritado, el presidente acusó a la conductora de ser "cómplice de un genocidio", y no conforme con eso también la tildó de "sorete" por haber cuestionado los magros haberes que perciben los jubilados en el crítico escenario de la economía nacional.

En este contexto, Baby Etchecopar le puso los puntos al presidente desde su programa en A24 y remarcó: "Hay que tener huevos porque estas cosas no me gustan. Maestro, yo estoy a favor del aborto, lo dije toda la vida. Estoy a favor del aborto y de la legalización de la marihuana, más allá de que estoy a favor de la igualdad sexual, y de todo lo que pidieron los chicos. No soy asesino, lo único que maté en mi vida fue a un chorro que quiso violar a mi hija, pero no era un aborto, era un tipo armado".

Luego, el líder de Basta Baby (A24) siguió contra el argumento de Javier Milei puntualizando: "Discutir eso hoy es arcaico como su gobierno, cada día está más antiguo, cada día está más autoritario".

Baby Etchecopar se solidarizó con Débora Plager tras el ataque de Javier Milei

Baby Etchecopar defendió a Débora Plager del ataque de Javier Milei

Por último, Baby Etchecopar reiteró su solidaridad con Débora Plager y junto a su equipo dejaron en claro que el mandatario mezcló los tantos en sus postulados en los que terminó desprestigiando a la periodista de LN+.