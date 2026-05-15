Polémica: Javier Milei acusó a Débora Plager de ser "cómplice de asesinatos"
En una entrevista cargada de descalificaciones, el mandatario responsabilizó a la conductora por la caída de la tasa de reproducción de la población.
La relación entre el Poder Ejecutivo y el periodismo parece haber ingresado en un terreno de hostilidad permanente. Este jueves, durante una entrevista concedida al canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei volvió a ser el centro de la polémica al dirigir una serie de insultos y acusaciones criminales contra la periodista Débora Plager. En un discurso que generó asombro total, el mandatario la vinculó con un supuesto "genocidio" derivado de la legalización del aborto en el país.
La catarata de insultos de Milei hacia Plager
El eje central del ataque presidencial se basó en una interpretación personal de las estadísticas demográficas. Milei vinculó la caída en la tasa de natalidad directamente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bajo esta premisa, señaló a Plager como una de las responsables ideológicas del descenso poblacional.
"¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?", lanzó el Presidente, recordando la participación de la comunicadora en los debates parlamentarios sobre la ley. Lejos de detenerse, Milei subió la apuesta con una calificación histórica: "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso".
El descargo no se limitó a la cuestión doctrinaria. Milei también apeló a la descalificación vulgar al referirse a las críticas que la periodista realizó sobre la situación económica de los jubilados. "Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda", disparó, cerrando un bloque de declaraciones más que violentas.
Este episodio se suma a una seguidilla de ataques sistemáticos contra trabajadores de prensa, lo que ha encendido las alarmas en organismos de libertad de expresión. Al tildar de "asesina" y "genocida" a una periodista por su postura profesional ante una ley sancionada por el Congreso, Javier Milei no solo personaliza la confrontación, sino que criminaliza el disenso en el marco de las instituciones democráticas.