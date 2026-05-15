En medio de suspicacias, Javier Milei se reunió con Manuel Adorni y Pablo Quirno en Olivos y no hubo foto

El presidente Javier Milei se reunió durante casi dos horas con el jefe de gabinete, Manuel Adorni , y el canciller Pablo Quirno , en la Quinta de Olivos, en dos encuentros que no fueron fotografiados, según consignaron fuentes oficiales a MDZ .

Se trataron de dos convocatorias por separado y que tuvieron como objetivo "hablar de temas de gestión y sobre la agenda que se impulsará en las próximas semanas".

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto es uno de los funcionarios elegidos por distintos sectores del Gobierno para reemplazar al ministro coordinador en el hipotético caso de que el mandatario cambie de opinión y le pida la renuncia al exvocero, quien está acusado por enriquecimiento ilícito, en una causa que tiene revelaciones diarias sobre su patrimonio.

El líder libertario evitó referirse ayer sobre el expanelista pese a las cinco horas de entrevista que mantuvo en dos streamings. Sin embargo, sí reclamó que los periodistas también deban presentar declaraciones juradas. “Me gustaría que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio. A ver si están tan limpios”, afirmó.

Hace una semana, Milei salió desde Estados Unidos a respaldar públicamente a Adorni, en medio de la polémica por sus declaraciones patrimoniales y después de que Patricia Bullrich reclamara que el jefe de Gabinete presentara "cuanto antes" su declaración jurada para cerrar el conflicto político.

“Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo el jefe de Estado al ser consultado por la situación del funcionario.

Cuando le preguntaron si “iba a presentarlo en estas horas”, Milei respondió afirmativamente y remarcó que “ya tiene todo, no es un problema”. No obstante, cerca del exvocero aseguran que todavía no existe una fecha concreta para entregar esa documentación ante la Oficina Anticorrupción.

Dentro del oficialismo continúa mencionándose como posibilidad una presentación hacia fines de mayo o principios de junio, aunque hasta ahora no hubo confirmaciones formales ni explicaciones precisas sobre ese eventual cronograma.

A pesar de los cuestionamientos internos y de la presión ejercida por distintos integrantes del gabinete, el mandatario mantiene su respaldo a Adorni y descarta pedirle la renuncia.

Incluso, durante la última reunión con ministros, Milei elevó el tono y dejó en claro su postura frente al caso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, gritó e insultó durante el encuentro y advirtió que cualquier funcionario que no estuviera de acuerdo con su decisión debía abandonar el Gobierno.

“Prefiero perder una elección a ejecutar a un inocente”, manifestó Milei ante sus ministros, en una definición con la que buscó blindar políticamente a Adorni frente al avance de las críticas y las investigaciones sobre su patrimonio.