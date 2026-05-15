Polémica: Javier Milei tildó de "asesina" a Débora Plager

En una entrevista cargada de descalificaciones, el mandatario responsabilizó a la conductora por la caída de la tasa de reproducción de la población.

Javier Milei durante su participación en el programa de streaming, donde apuntó directamente contra la prensa. / Captura de streaming

La relación entre el Poder Ejecutivo y el periodismo parece haber ingresado en un terreno de hostilidad permanente. Este jueves, durante una entrevista concedida al canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei volvió a ser el centro de la polémica al dirigir una serie de insultos y acusaciones criminales contra la periodista Débora Plager. En un discurso que generó asombro total, el mandatario la vinculó con un supuesto "genocidio" derivado de la legalización del aborto en el país.

La catarata de insultos de Milei hacia Plager El eje central del ataque presidencial se basó en una interpretación personal de las estadísticas demográficas. Milei vinculó la caída en la tasa de natalidad directamente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bajo esta premisa, señaló a Plager como una de las responsables ideológicas del descenso poblacional.

Javier Milei durante su participación en un streaming apuntó directamente contra Débora Plager.

"¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?", lanzó el Presidente, recordando la participación de la comunicadora en los debates parlamentarios sobre la ley. Lejos de detenerse, Milei subió la apuesta con una calificación histórica: "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso".

debora plager (1).jpg Débora Plager fue el blanco de una acusación sin precedentes por parte del jefe de Estado. Captura Eltrece El descargo no se limitó a la cuestión doctrinaria. Milei también apeló a la descalificación vulgar al referirse a las críticas que la periodista realizó sobre la situación económica de los jubilados. "Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda", disparó, cerrando un bloque de declaraciones más que violentas.