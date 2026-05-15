Crece la preocupación de Estados Unidos por la caída de la imagen de Javier Milei tras el caso Adorni

Representantes cercanos al presidente norteamericano Donald Trump expresaron sus inquietudes en torno a la caída de la imagen de Javier Milei y cuánto ese fenómeno evidenciado en las encuestas puede afectar las posibilidades de que el presidente argentino pueda ser reelegido el próximo año.

Así se desprende de las recientes reuniones que mantuvo en Washington el asesor Santiago Caputo , quien fue invitado por distintos colaboradores del líder republicano, en otra señal de respaldo para que la gestión libertaria tenga su segundo mandato.

El consultor, quien no estuvo esta semana en la reunión de la mesa política por este viaje, se reunió con distintos referentes del Departamento de Estado de la Casa Blanca, además de congresistas y otros dirigentes que reportan al Salón Oval.

Fuentes cercanas a Caputo señalan a MDZ que sus encuentros obedecen a profundizar las relaciones políticas entre los equipos argentinos y norteamericanos, de cara a avanzar con nuevas acciones en conjunto, teniendo como ejemplo el reciente acuerdo comercial entre ambos países, que, de igual modo, sigue sin aplicarse por diferencias técnicas e impositivas, tras un revés para Trump por un fallo de la Corte Suprema de su país que frenó su guerra arancelaria global.

El "ruido político" y la suba de la inflación en marzo alarmaron a los asesores del republicano, quienes repasan las encuestas y ven con preocupación la marcada caída de la imagen del libertario. Esa merma en el respaldo a Milei coincide con el comienzo del escándalo que involucra a Manuel Adorni, quien tiene dolores de cabeza diarios en la justicia por constantes revelaciones sobre su patrimonio.

Ese cimbronazo político fue planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas reuniones de la mesa política. El caso más nítido y reciente lo publicitó la senadora Patricia Bullrich, quien le dio un ultimátum al jefe de gabinete al entender que su causa y demora en presentar su declaración jurada "dañan al gobierno y al país".

Pese a las recomendaciones para "terminar cuanto antes" con el escándalo que atraviesa al ministro coordinador, mediante la documentación que explique su patrimonio o con la salida del exvocero, el presidente decidió defenderlo espalda con espalda y no le importa el costo político.

"Prefiero perder una elección a ejecutar un inocente", exclamó a los gritos en la última reunión de gabinete, donde instó a sus funcionarios a que renuncien en caso que no estén de acuerdo con su postura.

El asesor presidencial sigue en la capital norteamericana, donde prevé reunirse con más alfiles relacionados a Trump para avanzar con la alianza geopolítica y en busca de conseguir nuevos apoyos de cara a este momento apremiante para el futuro político de Milei.