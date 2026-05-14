Cuba abre la puerta a escuchar la "jugosa" ayuda que ofrece Estados Unidos

El Gobierno de Cuba dejó abierta una puerta en medio de la tensión con Estados Unidos . El canciller Bruno Rodríguez afirmó este jueves que las autoridades cubanas están dispuestas a escuchar los detalles de la oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, aunque advirtió que la propuesta no debe estar atada a maniobras políticas.

El pronunciamiento llegó después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reiterara públicamente su ofrecimiento. Según Washington, esa ayuda sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables.

Rodríguez reconoció que la propuesta fue formalizada de manera pública por el Gobierno estadounidense. "Por primera vez, el gobierno de EE.UU. formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares", expresó el canciller cubano en sus redes sociales.

En ese contexto, Rodríguez marcó una diferencia respecto de la reacción inicial de La Habana y aseguró que el Gobierno cubano está dispuesto a revisar el alcance de la propuesta. "Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", señaló.

Sin embargo, el funcionario cubano también planteó reparos. Según indicó, esperan que la asistencia "sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio" .

Cuba Habana mujer pobreza efe El canciller Bruno Rodríguez pidió que la propuesta para Cuba no esté condicionada por maniobras políticas. EFE

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado sostuvo que la decisión de recibir esa asistencia queda ahora en manos del Gobierno cubano. En su comunicado, la administración estadounidense planteó que La Habana debe elegir entre "aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial" para la isla.

Rodríguez respondió con críticas a Washington y calificó como una "incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica". De todos modos, aclaró que "el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera".

La tensión entre Cuba y Estados Unidos sigue abierta

El canciller también remarcó que todavía falta información clave sobre la asistencia. Según dijo, "sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas".

Además, Rodríguez aseguró que el Gobierno de Cuba no tendría problemas en coordinar con la Iglesia Católica. "Tampoco (el Gobierno cubano) tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto", sostuvo.

La discusión se da en un momento de fuerte presión de Estados Unidos sobre Cuba. Desde enero, Washington reclama reformas económicas y políticas, mientras endureció sanciones contra sectores clave de la economía cubana y avanzó con medidas que agravaron la crisis energética del país. En esa línea, Rodríguez insistió en que la ayuda más importante no pasaría por un paquete puntual, sino por un cambio en la política estadounidense hacia la isla. "La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EE.UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana", afirmó.

La oferta ya había sido mencionada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV. Allí, el funcionario aseguró que Washington ya proporcionó "seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica".

Rubio también dijo que la administración de Donald Trump estaba dispuesta a "hacer más" y afirmó que se habían "ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria". Hasta ahora, según Washington, el Gobierno cubano no había aceptado distribuirla.

Días atrás, Rodríguez había rechazado con dureza esa versión y calificó la oferta como una "fábula". También sostuvo que "hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz". Ahora, con la propuesta formalizada públicamente, Cuba asegura que está dispuesta a escuchar los detalles, aunque mantiene sus cuestionamientos políticos de fondo.