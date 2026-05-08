Lula da Silva revela que Donald Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba

"Si la traducción fue correcta, él ( Donald Trump ) dijo que no piensa invadir Cuba", ha manifestado el mandatario brasileño en una rueda de prensa desde la Embajada de Brasil en Washington, tras la referida reunión, considerando que tales palabras constituyen "una gran señal" en tanto que, ha defendido, La Habana "quiere dialogar".

Defendiendo así que el Gobierno de Cuba desea "dialogar" y "encontrar una solución para poner fin a un bloqueo" que, ha considerado, "nunca ha dejado a Cuba ser un país completo y libre, desde la victoria de la revolución (1959)".

Lula da Silva se ha puesto a disposición de Estados Unidos , si lo "necesita", para abordar esta cuestión, poco después de lamentar que el país caribeño sufre "el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad".

Las palabras de Lula llegan horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya anunciado la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, así como contra una compañía minera.

Esta decisión se enmarca en medio del creciente bloqueo y de las presiones de la Administración Trump contra Cuba y sus autoridades.

Largas colas en La Habana para aprovisionarse de pan y víveres. Foto: EFE Luiz Inácio Lula da Silva ofreció a Donald Trump su mediación por Cuba. Foto: Efe

"No hay un bloqueo petrolero a Cuba per se"

De hecho, el propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien esta misma semana ha aseverado ante los medios que "no hay un bloqueo petrolero a Cuba per se", se ha referido al anuncio de las nuevas sanciones calificándolo de una demostración de que "la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados, mientras el régimen comunista de Cuba amenace" la "seguridad nacional" del "hemisferio (norte)".

"Seguiremos tomando medidas hasta que el régimen lleve a cabo todas las reformas políticas y económicas necesarias", ha avanzado el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que fue a principios de este año cuando Washington impuso nuevas sanciones a La Habana, amenazando con aranceles a los países que enviaran combustible a Cuba, lo que provocó que México, por ejemplo, cortara el suministro, tras el desabastecimiento derivado del bloqueo del petróleo venezolano, hoy gestionado por Estados Unidos. Dpa