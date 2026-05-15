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Espectáculos

Fin de semana en Mendoza: los espectáculos que no te podés perder este sábado 16 de mayo

La provincia se prepara para tres días con diversos espectáculos y actividades. Estas son las opciones para disfrutar de tus días libres.

MDZ Show

El artista se presenta como una de las propuestas.

El artista se presenta como una de las propuestas.

IG @pitifernandez20

Este sábado 16 de mayo, la provincia ofrece una combinación de música en vivo, humor y homenajes que prometen convocar a públicos diversos en distintos puntos del Gran Mendoza. Desde el regreso de grandes espectáculos hasta un show de stand up, la noche mendocina invita a elegir un plan y salir a disfrutar.

Camilo Nicolás presenta “Es por ahí”

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Los espectáculos recomendados del fin de semana.

Los espectáculos recomendados del fin de semana.

El multifacético comediante vuelve a Mendoza con un show en el que el paso del tiempo, las redes sociales, el asado, la paternidad, los vínculos y hasta el pádel se convierten en material para el humor. En esta nueva propuesta, Camilo Nicolás juega con las situaciones cotidianas desde su estilo habitual, combinando espontaneidad, improvisación y diálogo permanente con el público.

Con una mirada descontracturada y filosa, el espectáculo promete carcajadas y un repaso por temas tan actuales como absurdos, entre ellos una pregunta tan inesperada como divertida: qué habría pasado si las redes sociales existían en la época de Jesucristo.

  • Hora: 21.00.
  • Lugar: Teatro Selectro, Capital.
  • Entradas: General $30.000.
  • Venta: Entrada Web.

Piti Fernández en Arena Maipú

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Los espectáculos recomendados del fin de semana.

Los espectáculos recomendados del fin de semana.

El frontman de Las Pastillas del Abuelo continúa su camino solista y llega a Mendoza con una gira que recorre toda su discografía. En esta ocasión, Piti Fernández repasará temas de Conmigo Mismo, PNL y Tuertos Vivos, en un show pensado para quienes siguen de cerca su faceta más personal fuera de la banda.

El músico viene de presentarse en el Cosquín Rock y ahora desembarca en la provincia con una propuesta que combina potencia, recorrido y canciones ya instaladas entre sus seguidores.

  • Hora: 22.00.
  • Lugar: Arena Maipú, Maipú.
  • Entradas: Desde $45.200.
  • Venta: Ticketek.

Música: Cerati Vivo

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Los espectáculos recomendados del fin de semana.

Los espectáculos recomendados del fin de semana.

La obra de Gustavo Cerati vuelve a escena en formato acústico coral con una propuesta que busca resignificar sus canciones desde una sonoridad íntima y envolvente. El espectáculo cuenta con la participación del Coro Vinum Liberum, bajo la dirección de Javier Rodríguez, junto con la dirección musical de Edgardo Povez y la voz de Marcelo Muñoz.

La experiencia propone un viaje musical distinto, con instrumentos acústicos y arreglos corales que llevan el repertorio de Cerati a un plano emotivo y especial.

  • Hora: 21.00.
  • Lugar: Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad.
  • Entradas: General $20.000.
  • Venta: Entrada Web.

Danza: Bulsara, una reverencia a Queen

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Los espectáculos para el fin de semana.

Los espectáculos para el fin de semana.

Luego de sus recordadas puestas en 2011 y 2019, este imponente tributo coreográfico regresa para homenajear a "La Reina". Con más de 40 bailarines en escena y una propuesta renovada bajo la dirección de Emilia García, Macarena Valls y Susan Salazar, la obra recorre los hits inmortales de Freddie Mercury a través de la danza. Es una cita obligada para los fanáticos que buscan revivir la mística de Queen en una de las salas más importantes de la provincia.

  • Hora: 21:30.

  • Ubicación: Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc.

  • Entradas: Disponibles en Entrada Web a $18.000.

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