Fin de semana en Mendoza: los espectáculos que no te podés perder este sábado 16 de mayo

Este sábado 16 de mayo , la provincia ofrece una combinación de música en vivo, humor y homenajes que prometen convocar a públicos diversos en distintos puntos del Gran Mendoza. Desde el regreso de grandes espectáculos hasta un show de stand up , la noche mendocina invita a elegir un plan y salir a disfrutar.

El multifacético comediante vuelve a Mendoza con un show en el que el paso del tiempo, las redes sociales, el asado, la paternidad, los vínculos y hasta el pádel se convierten en material para el humor. En esta nueva propuesta, Camilo Nicolás juega con las situaciones cotidianas desde su estilo habitual, combinando espontaneidad, improvisación y diálogo permanente con el público.

Con una mirada descontracturada y filosa, el espectáculo promete carcajadas y un repaso por temas tan actuales como absurdos, entre ellos una pregunta tan inesperada como divertida: qué habría pasado si las redes sociales existían en la época de Jesucristo.

El frontman de Las Pastillas del Abuelo continúa su camino solista y llega a Mendoza con una gira que recorre toda su discografía. En esta ocasión, Piti Fernández repasará temas de Conmigo Mismo, PNL y Tuertos Vivos, en un show pensado para quienes siguen de cerca su faceta más personal fuera de la banda.

El músico viene de presentarse en el Cosquín Rock y ahora desembarca en la provincia con una propuesta que combina potencia, recorrido y canciones ya instaladas entre sus seguidores.

Hora: 22.00.

22.00. Lugar: Arena Maipú, Maipú.

Arena Maipú, Maipú. Entradas: Desde $45.200.

Desde $45.200. Venta: Ticketek.

Música: Cerati Vivo

espectaculo sabado 4 Los espectáculos recomendados del fin de semana. Entrada Web

La obra de Gustavo Cerati vuelve a escena en formato acústico coral con una propuesta que busca resignificar sus canciones desde una sonoridad íntima y envolvente. El espectáculo cuenta con la participación del Coro Vinum Liberum, bajo la dirección de Javier Rodríguez, junto con la dirección musical de Edgardo Povez y la voz de Marcelo Muñoz.

La experiencia propone un viaje musical distinto, con instrumentos acústicos y arreglos corales que llevan el repertorio de Cerati a un plano emotivo y especial.

Hora: 21.00.

21.00. Lugar: Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad.

Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad. Entradas: General $20.000.

General $20.000. Venta: Entrada Web.

Danza: Bulsara, una reverencia a Queen

espectaculos 6 Los espectáculos para el fin de semana. Entrada Web

Luego de sus recordadas puestas en 2011 y 2019, este imponente tributo coreográfico regresa para homenajear a "La Reina". Con más de 40 bailarines en escena y una propuesta renovada bajo la dirección de Emilia García, Macarena Valls y Susan Salazar, la obra recorre los hits inmortales de Freddie Mercury a través de la danza. Es una cita obligada para los fanáticos que buscan revivir la mística de Queen en una de las salas más importantes de la provincia.