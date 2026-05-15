A corazón abierto: Roly Serrano habló con Mario Pergolini sobre su presente tras el grave accidente y junto a su novia 44 años menor

En una charla íntima con Pergolini, Serrano detalló cómo la vida lo sorprendió con un nuevo afecto en medio de su etapa más compleja.

Roly Serrano regresó a la televisión en una charla profunda con Mario Pergolini. / Captura Eltrece

La vida de Roly Serrano dio un vuelco drástico en 2024 tras un grave accidente automovilístico que lo puso frente a sus propios límites. Sin embargo, el actor de 70 años demostró que la voluntad de superación y los afectos genuinos pueden torcer cualquier destino adverso.

Roly Serrano habló de su novia con Mario Pergolini.

En una reciente visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, el artista abrió su corazón para relatar cómo transitó el camino de regreso a la luz.

El refugio de Roly Serrano en los brazos de Candelaria Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue el relato sobre su presente sentimental. Roly presentó formalmente a Candelaria Saldaño Vicente, una joven cordobesa de 26 años vinculada al mundo artístico, quien se convirtió en su pilar incondicional. La relación, que se gestó durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz, se consolidó en el momento más oscuro: el de la rehabilitación física y emocional.

novia roly serrano odp El actor y Candelaria Saldaño Vicente, la joven cordobesa que lo acompañó en sus días más difíciles tras el accidente. Archivo "La vida me regaló dos cosas después de la tormenta: el amor y hacer esta obra", expresó Serrano con una gratitud que traspasaba la pantalla. Para el actor, la presencia de Candelaria no fue solo una compañía, sino un motor fundamental que le permitió sobrellevar los meses de cuidados médicos y frustraciones lógicas de una recuperación lenta. A pesar de la diferencia de edad, Serrano destaca la madurez y la lealtad de su pareja, a quien define como una presencia clave en su cotidianeidad.