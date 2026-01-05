Roly Serrano, otra vez enamorado: quién es la mujer 44 años menor que conquistó su corazón
En Infama, Noelia Santone aseguró que el reconocido actor se encuentra en pareja con una joven 44 años menor y contó detalles del vínculo.
El nombre de Roly Serrano volvió a instalarse en la agenda del espectáculo por un dato que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca su presente. En Infama, dentro del segmento La Picada del Chimento, se dio a conocer que el actor estaría atravesando un nuevo capítulo sentimental junto a una joven vinculada al mundo teatral.
La información fue aportada por Noelia Santone, quien detalló que Serrano habría iniciado una relación con Candelaria Vicente, una productora de 26 años. El vínculo, que se habría gestado en los últimos meses, comenzó a llamar la atención luego de que ambos fueran vistos muy cómplices durante el casamiento de Coco Sily, donde compartieron gran parte del evento.
Si bien ninguno confirmó públicamente la relación, el dato no tardó en generar repercusión, sobre todo por la marcada diferencia de edad entre ambos. Desde el programa que conduce Marcela Tauro remarcaron que el romance habría surgido en un contexto personal muy particular para el actor, atravesado por cambios profundos y una etapa de reconstrucción.
Fiel a su estilo reservado, Serrano optó por no exponerse mediáticamente ni brindar declaraciones sobre su vida privada. Sin embargo, en el ciclo deslizaron que el acompañamiento afectivo habría sido determinante en su proceso de recuperación tras el grave accidente de tránsito que sufrió tiempo atrás y que mantuvo en vilo al ambiente artístico.
Luego de aquel episodio que lo tuvo internado durante meses y lo obligó a atravesar una exigente rehabilitación, el actor comenzó a retomar de manera gradual su rutina. En ese camino, el sostén emocional fue clave y, según se comentó en el programa, Candelaria habría estado presente en ese período bisagra.
Hoy, a casi dos años de aquel momento crítico, Roly Serrano atraviesa un presente laboral activo. Instalado en Carlos Paz, forma parte del elenco de Suspendan la boda y volvió a pisar fuerte los escenarios. Justamente en Córdoba, en el marco de sus compromisos teatrales, habría conocido a la joven productora, quien trabaja junto a Nazarena Vélez en la temporada.
De acuerdo a lo que se comentó al aire, el vínculo avanzó con rapidez e incluso ya compartirían techo. Los panelistas coincidieron en que al actor "se lo ve bien, tranquilo y enamorado", y aseguraron que ya habían sido vistos juntos en distintas reuniones sociales.
En una entrevista anterior con Infobae, el artista había reflexionado sobre su presente con palabras que hoy cobran otro sentido: "Después del accidente sentí que la vida me dio otra oportunidad. Encontré amor, compañía y un sostén enorme".