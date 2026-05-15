"Imposible no pensar": el desgarrador posteo de Benjamín Vicuña para Blanca a 20 años de su nacimiento

Cada 15 de mayo, el universo digital se detiene ante las palabras de Benjamín Vicuña . En esta ocasión, la fecha adquiere una relevancia trascendental: Blanca, la hija que tuvo junto a Carolina " Pampita " Ardohain, cumpliría 20 años.

Lejos de la desesperación de los primeros tiempos, el actor chileno eligió transitar este aniversario desde la nostalgia y publicó un texto que funciona como un puente entre el plano terrenal y el recuerdo indestructible.

La conexión mística de Benjamín Vicuña con Blanca en un nuevo aniversario: cartas, arena y un renacer

Benjamín Vicuña compartió parte de su libro "La Niña que quería volar", en homenaje a Blanca El actor chileno reveló detalles desgarradores del dolor que atravesó junto a Pampita

"Por ti me disfracé de padre la primera vez ", comienza el escrito, una confesión que desnuda la vulnerabilidad de aquel joven que descubrió el amor incondicional en 2006. Vicuña describe su paternidad como un proceso de transformación mutua: "Dormí en tus sueños, despertando los míos".

Para el actor, Blanca no solo fue su primogénita, sino la arquitecta de un mundo nuevo donde la inocencia y la mirada profunda de la niña marcaron su destino para siempre.

El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña para su hija Blanca. Foto: Instagram: @benjaminvicuna.ok Tras años de catarsis a través de los libros y la actuación, el artista asegura haber encontrado la paz. Archivo

El relato viaja hacia aquel día del nacimiento en el que la cordillera brillaba con una blancura que, según sus palabras, espejaba la sonrisa de su hija. Esa pureza es la que Benjamín intenta reconstruir hoy, enfrentándose al constante desafío de imaginarla como la mujer en la que se habría convertido. En su mente, Blanca es una joven de 20 años, dueña de una esencia dulce, graciosa y fresca, que mantiene esa mirada tímida pero cargada de sabiduría.

Benjamín Vicuña reveló que prepara un gran homenaje para su hija Blanca La niña que el actor chileno tuvo con Pampita falleció a los 6 años, en el 2012 "Por ti me disfracé de padre", la frase con la que Vicuña define el inicio de su vínculo con Blanca en 2006. Archivo

La escritura ha sido, para Vicuña, el gran canal de curación. "Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida", enumera sobre los rituales que le permitieron procesar el vacío. Tras años de duelo, el actor asegura haber alcanzado una etapa de renacimiento. Aquel antiguo hábito de grabar el nombre de su hija en la arena, solo para ver cómo el agua se lo llevaba, ha cambiado su significado.

Benjamín Vicuña armó un alta en homenaje a su hija Blanca El actor chileno volvió a expresar toda su emoción al recordar a la niña La cordillera nevada, un símbolo recurrente en los escritos del actor para recordar la pureza de su hija. Archivo

"Esta vez el mar no lo borró. El mar me trajo un secreto y es que estás bien", concluye el mensaje, dejando ver que la angustia ha dado paso a una certeza espiritual. A través de este homenaje, Benjamín Vicuña no solo recuerda a quien fue su primera gran maestra de vida, sino que ofrece un testimonio de resiliencia para quienes intentan, día a día, encontrar un sentido después de la pérdida.