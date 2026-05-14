Fin de semana en Mendoza: los 5 espectáculos que no te podés perder este viernes 15 de mayo

La agenda cultural de Mendoza suma una jornada con propuestas para todos los gustos. Este viernes 15 de mayo , la provincia ofrece una combinación de teatro, música, espectáculos, entre otras alternativas.

Desde una comedia ochentosa con perfume de novela rosa hasta un concierto sinfónico inspirado en la Francia del siglo XIX, pasando por un show que homenajea los grandes clásicos del cine y una charla de Enrique Rojas, la noche mendocina invita a elegir plan y salir a disfrutar. A continuación, un repaso por las opciones destacadas.

La obra de Diana Raznovich llega a Godoy Cruz con una propuesta tan nostálgica como disparatada. Rosalía y Griselda, dos amigas solteras que conviven desde hace años, mantienen intacto un ritual cotidiano: sentarse frente al televisor a ver la novela. Pero un día, entre emociones cruzadas y deseos largamente contenidos, deciden cambiar el rumbo de sus vidas y salir en busca del protagonista para protagonizar sus propias escenas de telenovela.

Mendoza será sede de una nueva entrega del ciclo Latitudes, esta vez con un programa dedicado a la sensibilidad artística de la Francia de fines del siglo XIX. Bajo la dirección de M° Nicolás Rauss y con Matías Longo como solista en violonchelo, la velada incluirá el Concierto para violonchelo en Re menor de Édouard Lalo y la Sinfonía en Si bemol mayor, Op. 20 de Ernest Chausson. Una cita para quienes disfrutan de la música clásica en su versión más refinada y expresiva.

Hora: 21.00.

21.00. Lugar: Teatro Independencia.

Teatro Independencia. Entradas: General $10.000. Por Entrada Web.

Cinema lírico: Héroe

espectaculo 3 Los espectáculos del fin de semana. Entrada Web

El trío lírico-pop vuelve a escena con un espectáculo que cruza emoción, humor e imágenes inolvidables del cine. Con un repertorio que recorre películas emblemáticas como Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera y Titanic, la propuesta combina voces potentes, banda en vivo e interacción con el público para revivir grandes momentos de la pantalla grande.

Hora: 21.30.

21.30. Lugar: Cine Teatro Plaza.

Cine Teatro Plaza. Entradas: Platea Baja filas 01 a 18 $47.000; Platea Baja filas 19 a 25 $42.000; Platea Alta $37.000. Por Entrada Web.

Enrique Rojas: Un Mentes Expertas

espectaculos 4 Los espectáculos para este fin de semana. Entrada Web

Una de las voces más reconocidas en salud mental, felicidad y desarrollo personal aterriza en Mendoza con una conferencia que forma parte de un proyecto internacional nacido en España. La propuesta busca acercar herramientas e ideas para repensar la actitud, las emociones y el bienestar como motores del crecimiento personal y profesional.

Hora: 20.00.

20.00. Lugar: Teatro Mendoza.

Teatro Mendoza. Entradas: Platea VIP $120.000; Platea Baja $100.000; Platea Alta $85.000; Pullman $60.000. Entrada Web.

Teatro: Los árboles mueren de pie

espectaculos 5 Los espectáculos para el fin de semana. Gacetilla

Si hay una obra que ha logrado cautivar al público mendocino en las últimas temporadas, es sin duda esta versión del clásico de Alejandro Casona. Luego de un 2025 arrollador con 8 funciones a sala llena y un comienzo de 2026 con la misma respuesta, la producción de Producciones Jacarandá regresa a escena.

Bajo la sensible dirección de Carolina Martínez, la puesta logra potenciar la esencia poética y humana del texto original, invitando a una reflexión profunda sobre la ilusión y los afectos. Es una oportunidad ideal para quienes buscan una experiencia que conmueva y resalte la calidad del circuito independiente local.