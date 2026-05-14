La final del Mundial 2026 tendrá un histórico show de medio tiempo con tres estrellas mundiales

La FIFA confirmó uno de los anuncios más impactantes en la previa del Mundial 2026 : la final del torneo contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl. La gran novedad es que el show reunirá a Madonna , Shakira y BTS en un mismo escenario, generando una expectativa global sin precedentes.

El evento se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, sede de la final de la Copa del Mundo. Será la primera vez en la historia del certamen que el partido decisivo incluya un show musical durante el entretiempo, marcando un giro inédito en la organización del torneo.

Madonna aportará toda su trayectoria y vigencia en un show que promete hacer historia en el fútbol.

Shakira llevará todo su ritmo y despliegue escénico al entretiempo de la final del Mundial 2026.

La noticia rápidamente se volvió tendencia mundial, especialmente entre los fanáticos de BTS , que celebraron la participación del grupo junto a dos de las artistas más influyentes de la música global. La combinación de estilos y trayectorias convirtió el anuncio en uno de los más comentados del año.

BTS- El grupo surcoreano BTS marcará un hito para el K-pop.

El anuncio oficial fue presentado a través de un video difundido por la FIFA y encabezado por Chris Martin, líder de Coldplay, quien aparece interactuando con personajes de los Muppets. En ese contenido, incluso se muestra una videollamada con BTS, donde el grupo confirma su participación con entusiasmo: "Estaremos ahí, Chris, claro que sí".

Publicación artistas final Mundial 2026 La publicación con la que se dieron a conocer los artistas que estarán en el show de medio tiempo en la final del Mundial. Captura de pantalla Instagram Coldplay.

La iniciativa fue impulsada como una forma de transformar la final del Mundial en un espectáculo global que combine fútbol, música y entretenimiento a gran escala. Además, la FIFA explicó que el show tendrá un fin solidario, ya que parte de lo recaudado será destinado a programas educativos y de desarrollo infantil a través del fútbol.

Con esta decisión, el Mundial 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sino también un fenómeno cultural que busca ampliar su impacto más allá de la cancha.