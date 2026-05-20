La historia de Emi, la niña de 12 años que espera un trasplante de corazón

Emilia Troncoso es una niña de solo 12 años cuya historia ha conmovido a toda Mendoza. Ama jugar al básquet, deporte al que le dedica gran parte de su vida desde hace cinco años. Sin embargo, momentáneamente la salud se interpone entre ella y su gran pasión y espera un trasplante para poder seguir adelante .

"Ella tiene doce años y desde los siete vive en una cancha. Entrena, sueña, juega y le pone corazón a todo lo que hace. Se llama Emilia. Hace cinco años que el básquet es parte de su vida, es una guerrera y hoy espera una nueva oportunidad", expresa un video difundido en las redes sociales del club Andes Talleres.

Si bien desde el entorno de Emilia manifestaron que siempre tuvo una vida saludable, el año pasado tuvo una neumonía y de ahí en adelante, su cuadro se fue complicó . A partir de una anemia que comenzó a experimentar, se encendieron las alarmas.

Producto de esa anemia, debió ser internada para que se le realice una transfusión. Sin embargo, a partir de ese instante, su cuadro fue cada vez más complejo, con dificultad para respirar inclusive.

Tras varios estudios, los profesionales de la salud detectaron que Emilia tiene dilatado su corazón, aunque todavía no pueden dar con las causas. Desde hace aproximadamente un mes la niña se encuentra internada en el hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante cardiaco.

Tanto familiares como desde el club Andes Talleres llevan adelante una campaña de concientización en la que el mensaje es claro y contundente: "Donar órganos puede cambiar una vida, y muchas veces todo empieza con una charla".

A través de imágenes y de un video, la campaña intenta transmitir que "cada decisión de donar puede convertirse en una esperanza para quienes hoy esperan una oportunidad".

"Emi necesita un trasplante cardiaco. Tiene una vida entera por delante y una cancha que la espera y un equipo que nunca va a dejar de acompañarla", transmite el emotivo video en el que queda de manifiesto que todos aguardan con ansias el regreso triunfal de Emi.

El conmovedor video de la historia de Emi Troncoso