Investigan la muerte de una anestesista en Corrientes: qué encontraron en su casa

La justicia de Corrientes investiga la muerte de Eduarda Fátima Bergalli , una médica anestesista de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del pasado miércoles en su casa de la localidad de Esquina. Aunque su pareja declaró que fue un suicidio, la causa fue caratulada como averiguación de causal de muerte debido a diversas irregularidades encontradas en el lugar.

El operativo se inició tras un llamado a los Bomberos Voluntarios y a la Comisaría Primera que alertaba sobre la presencia de humo y presuntos gritos de auxilio en la vivienda de la víctima Al llegar al lugar, los efectivos constataron que no había ningún incendio , pero descubrieron a la mujer tendida en el suelo del patio.

“Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba ; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel”, dijo Gabriel Gutiérrez, jefe del cuerpo activo de Bomberos de Esquina, a medios locales.

A pesar de que el personal de bomberos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante diez minutos, la médica ya no presentaba signos vitales y, aparentemente, llevaba un tiempo fallecida.

En el interior de la propiedad se encontraba la pareja de la víctima, quien declaró ante las autoridades que había hallado a Bergalli con una soga al cuello sujeta a una columna de cemento.

No obstante, los detectives comenzaron a notar que la casa presentaba objetos revueltos y un desorden generalizado, lo que llamó la atención de las autoridades. Además, la policía incautó teléfonos celulares, manuscritos y una presunta carta de despedida, elementos que serán sometidos a peritaje para determinar su autenticidad y contenido.

Cómo sigue la causa

El fiscal Gustavo Mosquera, a cargo del caso, ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

El cuerpo de la anestesista fue trasladado a la ciudad de Corrientes para que el Instituto Médico Forense realice la autopsia, cuyo resultado se considera determinante para esclarecer si se trató de una determinación personal o de un hecho violento. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.