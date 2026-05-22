Así roban a plena luz del día en el centro de Mendoza

El robo ocurrió este jueves por la tarde en pleno centro mendocino y quedó registrado por una cámara de seguridad de un edificio.

Un video grabado en calle Don Bosco muestra cómo un hombre rompió el vidrio de un auto y escapó con objetos del interior.

La inseguridad volvió a quedar expuesta en pleno centro mendocino tras un robo registrado este jueves 21 de mayo cerca de las 18.30 en calle Don Bosco, entre Primitivo de la Reta y San Juan. Un video compartido por vecinos muestra cómo un hombre logró romper la ventanilla de un auto estacionado y escapar con objetos del interior.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad ubicada en el pórtico de un edificio de departamentos de la zona. En el registro se observa a un hombre con el rostro descubierto, vestido completamente de negro y con mochila merodeando la cuadra mientras mira hacia ambos lados y analiza el movimiento de la calle.

El momento del robo Robo En Calle Don Bosco Gentileza vecinos de la zona

Después de algunos segundos, el sospechoso se agacha junto al asiento del acompañante de un vehículo estacionado e intenta romper el vidrio arrojando un objeto contra la ventanilla. Tras varios intentos y luego de volver a levantarse para controlar que no hubiera personas observando, finalmente logra romper el cristal y mete rápidamente parte del cuerpo dentro del auto para sacar un elemento.