Lo descubrieron robando en un negocio, atacó a la dueña con un cuchillo y cayó tras violar una orden judicial

Un sujeto en situación de calle fue detenido la tarde de este jueves acusado por el robo a un negocio en Las Heras . El sospechoso fue sorprendido por la propietaria del comercio, a quien le arrojó un cuchillo para darse a la fuga. Tras eso, cayó en un descampado privado del cual había sido desalojado horas antes.

Fue durante el mediodía que una mujer se encontraba trabajando su fiambrería de la manzana 2 del barrio Infanta y, mientras realizaba tareas en la parte trasera del local, escuchó ruidos que provenían del frente, donde se encuentra el mostrador de atención a los clientes.

Al dirigirse hacia ese sector para verificar, descubrió a un individuo de entre 30 y 40 años, de contextura delgada, tez morena y barba, quien vestía campera azul, pantalón negro y zapatillas de colores, detallaron las fuentes policiales.

El sospechoso estaba junto a la caja registradora y acababa de sustraer 30.000 pesos en efectivo. Tras ser sorprendido por la dueña del local, tomó un cuchillo de grandes dimensiones que estaba sobre el mostrador y se lo arrojó a la víctima.

Más allá de que no alcanzó a lastimarla, aprovechó la situación para darse a la fuga a pie, perdiéndose de vista por entre las calles de la barriada, surge del relato que ofreció la mujer a los efectivos que trabajaron en la escena.

Complicado por las cámaras y detenido

Al mismo tiempo, la víctima aportó un video del hecho que fue captado por una cámara de seguridad del negocio y también fotogramas donde se apreciaban las características físicas y de vestimenta del autor del robo.

Con esas imágenes, se logró establecer que, horas antes, el mismo individuo había sido desalojado de un terreno privado, donde pernoctaba junto a otros dos hombres y una mujer. Los cuatro indigentes estuvieron aprehendidos y luego recuperaron la libertad, pero se les impuso una prohibición de acercamiento a la propiedad que estuvieron usurpando.

Al tomar conocimiento sobre eso, personal de la Subcomisaría Sánchez se dirigió hasta ese terreno, ya que estimaban que el sospechoso del robo podría haber regresado para ocultarse de las autoridades. Una vez allí, encontraron al presunto ladrón, quien se había cambiado de ropa para pasar desapercibido, pero terminó siendo reconocido mediante las filmaciones del comercio asaltado, que registraron con claridad su rostro, explicaron las fuentes del caso.

Así las cosas, el señalado autor del robo, identificado como Diego Eduardo Cuello Catal, de 33 años, terminó siendo detenido y quedó tras las rejas en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.