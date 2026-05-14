Robo exprés en la Quinta Sección: le rompieron el vidrio y le robaron en menos de 5 minutos

El hecho se registró el miércoles a la tarde en la calle Nicolás Avellaneda. El damnificado cree que los delincuentes lo estaban siguiendo.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a los vecinos de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza este miércoles por la tarde, cuando delincuentes rompieron el vidrio de un automóvil estacionado sobre calle Nicolás Avellaneda y se alzaron con una mochila que contenía una computadora y otras pertenencias de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 17, entre las calles Coronel Rodríguez y Tiburcio Benegas. Lo más llamativo del caso es la velocidad con la que actuaron los autores del robo: apenas cinco minutos transcurrieron entre el momento en que la víctima dejó el rodado y el instante en que sus pertenencias desaparecieron.

Así fue el robo exprés en la Quinta Sección Según el relato del damnificado, había llegado al lugar circulando desde la calle Andrade. Al estacionar, abrió el baúl del vehículo y depositó allí la mochila, una maniobra que en teoría debía resguardar sus objetos personales de miradas indiscretas. "El baúl no se puede ver porque tiene la luneta", explicó el propietario, dejando entrever que los ladrones no habrían visto directamente lo que guardaba. Sin embargo, la víctima cree que alguien lo venía siguiendo.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 6.10.59 PM(3) El robo se llevó a cabo en apenas 5 minutos Diego Quiroga

La precisión temporal del hecho quedó documentada gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Los videos muestran que la víctima estacionó a las 16.50 y que apenas cinco minutos después, a las 16.55, los delincuentes ya habían roto el cristal y se habían retirado con el botín. Al parecer, los delincuentes se movían en una camioneta blanca, de la cual descendieron para llevar a cabo el robo.