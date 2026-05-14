Godoy Cruz: delincuentes armados asaltaron a una chica en una parada de micro

La joven fue sorprendida mientras aguardaba el micro en una parada en Godoy Cruz. Los asaltantes la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con el teléfono.

El robo ocurrió en Godoy Cruz mientras la víctima esperaba en una parada de micro. (foto ilustrativa).

Una joven de 22 años fue asaltada la noche del miércoles en Godoy Cruz mientras esperaba el colectivo en una parada ubicada en la intersección de calle Salta y Joaquín V. González. Dos delincuentes armados la amenazaron y le robaron el celular antes de escapar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 mientras la víctima se encontraba aguardando el transporte público en una parada, cuando fue abordada por dos sujetos que se acercaron caminando y comenzaron a intimidarla con un arma de fuego.

Le robaron pertenencias Bajo amenazas, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular y luego escaparon rápidamente del lugar. Tras el robo, la joven dio aviso a la Policía y efectivos realizaron patrullajes en la zona para intentar localizar a los autores del hecho.