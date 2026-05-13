Doble reconocimiento para Godoy Cruz por políticas de energía y primera infancia

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , participó este miércoles de una nueva edición de La Noche de los Intendentes 2026, un encuentro que reunió a representantes de gobiernos locales de distintos puntos del país.

La actividad se realizó en Rosario y contó con la presencia de más de 300 intendentes, además de gobernadores, legisladores, empresarios y referentes académicos. Según se informó, la agenda estuvo enfocada en temas vinculados a innovación pública, autonomía municipal, seguridad urbana y transformación territorial.

Durante la jornada, el municipio mendocino recibió dos reconocimientos relacionados con políticas de transición energética y programas de primera infancia.

Godoy Cruz fue reconocido por iniciativas de transición energética y niñez.

En el marco del evento organizado por Red de Innovación Local, Godoy Cruz obtuvo el sello “Ciudad de la Energía”, una distinción orientada a destacar iniciativas municipales vinculadas a eficiencia energética, energías renovables, movilidad sustentable y reducción de emisiones.

Entre las medidas mencionadas por la comuna se encuentran el programa Godoy Cruz Carbono Neutral 2030, la reconversión del alumbrado público con tecnología LED, la instalación de estaciones de carga solar y la incorporación de vehículos eléctricos a distintas áreas municipales.

Además, el departamento cuenta con un parque solar municipal con capacidad de generación de 1 MW, destinado a fortalecer la producción de energía renovable a nivel local. También se destacaron programas de participación ciudadana e inclusión relacionados con el uso de tecnologías limpias.

Distinción por programas de primera infancia

Durante el encuentro federal, el municipio también recibió el “Sello de Primera Infancia”, una distinción impulsada por la Red de Innovación Local que reconoce políticas públicas destinadas al acompañamiento integral de niños y niñas en sus primeros años de vida.

De acuerdo con la información difundida, el reconocimiento se otorgó luego de una evaluación técnica sobre programas vinculados a salud, educación, desarrollo social y acompañamiento familiar.

Godoy Cruz recibió reconocimientos nacionales por políticas de energía y primera infancia Godoy Cruz recibió reconocimientos nacionales por políticas de energía y primera infancia

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales municipales que brindan atención educativa, alimentaria y seguimiento interdisciplinario a cerca de 800 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Desde el municipio también señalaron que durante 2025 se realizaron más de 14 mil prestaciones relacionadas con primera infancia, entre ellas controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura.

Antecedentes y otras distinciones

Los reconocimientos obtenidos en Rosario se suman a otras distinciones que el municipio recibió en los últimos años en materia de calidad institucional, gobierno abierto y planificación urbana.

Entre ellas figuran menciones vinculadas a transparencia, datos abiertos y gestión municipal. Además, en 2024, la Red de Innovación Local había distinguido a Godoy Cruz por iniciativas relacionadas con planificación urbana y gestión eficiente.

Por otra parte, la Fundación Conocimiento Abierto ubicó al municipio entre las ciudades argentinas con mejores indicadores de datos abiertos, de acuerdo con sus evaluaciones más recientes.