¿Cómo recibirá el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez en su regreso a la Bodega?
El sábado desde las 18, el mediocampista volverá a jugar en el Feliciano Gambarte colmado después de más de 20 años y se reencontrará con la hinchada del Tomba.
Hay regresos que trascienden lo futbolístico y el de Enzo Pérez al Feliciano Gambarte será, sin dudas, uno de ellos. Este sábado, desde las 18, el mediocampista volverá a pisar el césped del estadio de Godoy Cruz con la camiseta del Deportivo Maipú y se reencontrará con la hinchada del Tomba después de más de dos décadas.
¿Cómo recibirá el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez en su regreso a la Bodega?
Pérez surgió de las inferiores de Maipú pero tuvo su estreno en Primera División con la camiseta del Expreso. Desde entonces, su carrera lo llevó por distintos clubes de Argentina y Europa, además de convertirse en uno de los futbolistas mendocinos más reconocidos de las últimas décadas.
Ahora, el destino volverá a ponerlo frente al club donde comenzó su camino profesional, aunque esta vez como rival.
El contexto le agrega todavía más condimentos al encuentro. Godoy Cruz y Deportivo Maipú se enfrentarán en el Gambarte, en un partido que tendrá al volante como uno de los grandes protagonistas de la jornada.
La pregunta, entonces, aparece casi naturalmente: ¿cómo recibirá el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez?
¿Habrá aplausos y reconocimiento para aquel juvenil que alguna vez defendió la camiseta del Tomba? ¿Predominarán los insultos y el hecho de que ahora sea rival? ¿O será una mezcla de emociones en una tarde que promete ser especial?
El regreso de Pérez después de más de 20 años abre un escenario particular y deja una encuesta para que los hinchas del Expreso sean los protagonistas.