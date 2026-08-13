El sábado desde las 18, el mediocampista volverá a jugar en el Feliciano Gambarte colmado después de más de 20 años y se reencontrará con la hinchada del Tomba.

Hay regresos que trascienden lo futbolístico y el de Enzo Pérez al Feliciano Gambarte será, sin dudas, uno de ellos. Este sábado, desde las 18, el mediocampista volverá a pisar el césped del estadio de Godoy Cruz con la camiseta del Deportivo Maipú y se reencontrará con la hinchada del Tomba después de más de dos décadas.

¿Cómo recibirá el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez en su regreso a la Bodega? Pérez surgió de las inferiores de Maipú pero tuvo su estreno en Primera División con la camiseta del Expreso. Desde entonces, su carrera lo llevó por distintos clubes de Argentina y Europa, además de convertirse en uno de los futbolistas mendocinos más reconocidos de las últimas décadas.

Ahora, el destino volverá a ponerlo frente al club donde comenzó su camino profesional, aunque esta vez como rival.

El contexto le agrega todavía más condimentos al encuentro. Godoy Cruz y Deportivo Maipú se enfrentarán en el Gambarte, en un partido que tendrá al volante como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

La pregunta, entonces, aparece casi naturalmente: ¿cómo recibirá el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez?