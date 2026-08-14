Godoy Cruz quiere a una figura de Maipú y podría incluir un jugador en la negociación

Godoy Cruz salió al mercado en busca de una alternativa ofensiva y puso sus ojos en Deportivo Maipú. El delantero Franco Saccone aparece como uno de los nombres que interesan en el Expreso, que ya inició conversaciones para intentar quedarse con el atacante del Botellero.

Saccone reúne varias de las características que está buscando Pablo De Muner para su ataque: es un futbolista que puede jugar por afuera, tiene velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Un perfil que Godoy Cruz necesita incorporar para darle más variantes a su estructura ofensiva.

El Tomba, además, tiene un cupo disponible luego de las salidas de futbolistas al fútbol uruguayo, por lo que está en condiciones de sumar una nueva pieza a su plantel. El plazo vence el 2 de septiembre.

Saccone es una pieza importante para Deportivo Maipú y el conjunto de calle Vergara no pretende desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas ofensivos. Por eso, la dirigencia de Godoy Cruz analiza diferentes alternativas para avanzar en la operación.

Una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa contempla la inclusión de un futbolista del plantel del Expreso que no está siendo tenido en cuenta por De Muner. De esta manera, la negociación podría incluir la llegada de Saccone a Godoy Cruz y la salida de un jugador tombino rumbo al Botellero.

Entre ambos clubes existe una buena relación, un aspecto que podría favorecer las conversaciones y permitir que las partes encuentren una fórmula que conforme a todos.

Para Godoy Cruz, la incorporación de Saccone tendría además un sentido futbolístico claro. De Muner necesita ampliar las opciones en ataque y sumar un jugador capaz de moverse por los costados, romper líneas y aportar desequilibrio.

El nombre del exatacante de Gutiérrez ya está sobre la mesa. Ahora habrá que esperar cómo avanzan las negociaciones y, fundamentalmente, qué decisión toma Maipú respecto de uno de sus jugadores importantes.

El Expreso busca una pieza ofensiva y Franco Saccone es el apuntado. El mercado mendocino podría tener así un nuevo movimiento entre dos clubes que mantienen un buen vínculo y que ahora deberán encontrar la manera de llegar a un acuerdo.