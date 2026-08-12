Maipú ganó la apelación: Enzo Pérez está para jugar contra Godoy Cruz

Deportivo Maipú recibió una noticia que cambia el escenario de cara al partido con Godoy Cruz: la apelación presentada por el club fue aceptada y la sanción a Enzo Pérez se redujo de tres a dos fechas. De esta manera, el capitán del Cruzado quedó nuevamente con posibilidades de disputar el esperado duelo frente al Tomba.

La dirigencia del Botellero había decidido recurrir el fallo original del Tribunal de Disciplina de la AFA, que había castigado al mediocampista con tres partidos luego de su expulsión ante Gimnasia y Tiro de Salta. El objetivo era claro: conseguir una reducción que le permitiera llegar habilitado al partido más esperado.

Y finalmente llegó el alivio para Maipú. La sanción pasó de tres a dos fechas , por lo que Pérez podrá cumplir el castigo antes del duelo y quedar disponible para el encuentro ante Godoy Cruz.

La presencia de Enzo Pérez le agrega un condimento especial a un partido que ya tenía todos los ingredientes para ser uno de los grandes acontecimientos futbolísticos de Mendoza.

El volante de 40 años regresó esta temporada al club donde comenzó su carrera y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras y referentes del plantel. Su regreso al Deportivo Maipú trascendió incluso lo estrictamente futbolístico, después de una carrera que incluyó pasos por Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica, Valencia, River y la Selección argentina.

Ahora, con la reducción confirmada, Maipú vuelve a contar con su capitán para un partido que promete ser mucho más que un duelo entre equipos de la misma provincia.

Y Enzo Pérez, que volvió a Mendoza para cerrar su carrera en el club donde nació futbolísticamente, tendrá la posibilidad de protagonizar uno de esos partidos que quedan guardados para siempre en la memoria del fútbol mendocino.