Motochorros armados asaltaron a una mujer y le robaron la moto en Maipú

Los motochorros interceptaron a la víctima mientras circulaba por Ruta 50. Bajo amenazas con arma de fuego le sustrajeron la moto, un casco y un celular.

Los motochorros asltaron a la víctima y se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

Una mujer de 31 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del miércoles en Maipú, luego de que dos motochorros armados la interceptaran mientras circulaba en su motocicleta y le robaran el rodado junto con otras pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de Ruta 50 y calle Ceballos, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó a los efectivos sobre el robo.

La amenazaron con un arma de fuego Al llegar lo efectivos, la víctima denunció que los delincuentes se movilizaban en otra motocicleta y la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a detener la marcha.

Los asaltantes escaparon con una motocicleta Yamaha FZ, un casco y un teléfono celular, para luego huir en dirección a calle Fray Luis Beltrán.