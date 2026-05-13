Persecuciones y motos robadas recuperadas: el saldo de intervenciones policiales en Mendoza
La Policía de Mendoza logró recuperar tres motos robadas. Esto se produjo en el marco de distintos operativos realizados en Guaymallén y Godoy Cruz.
En el marco de distintos operativos en Mendoza la Policía recuperó tres motos que habían sido denunciadas como robadas. De acuerdo a la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).
Persecución y recupero de motos robadas
Según el informe policial, en el barrio Cooperativa Bermejo, en el departamento de Guaymallén, los uniformados detectaron a una motocicleta Motomel que circulaba de manera sospechosa. Al notar la presencia de los efectivos, el conductor se dio a la fuga. El rodado luego sería hallado abandonado en la manzana H de dicho barrio.
Tras hacer las averiguaciones pertinentes, se constató que la motocicleta tenía una medida pendiente por robo agravado, vigente desde abril de este año.
En paralelo, en el barrio Patrón Santiago, también en Guaymallén, la Policía detectó a una moto Kawasaki de 300 cilindradas que circulaba sin chapa patente realizando maniobras peligrosas. Ante esta situación, los uniformados procedieron a realizarle un seguimiento controlado hasta Lavalle. El motociclista abandonó el rodado sobre ruta 24, el cual se constató que había sido denunciado como robado en la Oficina Fiscal de Maipú.
Finalmente, en Godoy Cruz, la Policía logró recuperar una motocicleta Honda GLH que también había sido denunciada como sustraída. El hecho se produjo en calle Mansilla, donde los uniformados encontraron el vehículo abandonado.