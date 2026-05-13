Persecuciones y motos robadas recuperadas: el saldo de intervenciones policiales en Mendoza

La Policía de Mendoza logró recuperar tres motos robadas. Esto se produjo en el marco de distintos operativos realizados en Guaymallén y Godoy Cruz.

En el marco de distintos operativos en Mendoza la Policía recuperó tres motos que habían sido denunciadas como robadas. De acuerdo a la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

Persecución y recupero de motos robadas Según el informe policial, en el barrio Cooperativa Bermejo, en el departamento de Guaymallén, los uniformados detectaron a una motocicleta Motomel que circulaba de manera sospechosa. Al notar la presencia de los efectivos, el conductor se dio a la fuga. El rodado luego sería hallado abandonado en la manzana H de dicho barrio.

Tras hacer las averiguaciones pertinentes, se constató que la motocicleta tenía una medida pendiente por robo agravado, vigente desde abril de este año.

moto robada 2 La Policía recuperó en el barrio Cooperativa Bermejo de Guaymallén una motocicleta marca Motomel. Gobierno de Mendoza

En paralelo, en el barrio Patrón Santiago, también en Guaymallén, la Policía detectó a una moto Kawasaki de 300 cilindradas que circulaba sin chapa patente realizando maniobras peligrosas. Ante esta situación, los uniformados procedieron a realizarle un seguimiento controlado hasta Lavalle. El motociclista abandonó el rodado sobre ruta 24, el cual se constató que había sido denunciado como robado en la Oficina Fiscal de Maipú.