Jawa vuelve a la Argentina con una fuerte inversión y apuesta al segmento premium de motos

La emblemática marca de motocicletas JAWA, fundada en 1929 y reconocida por su diseño clásico, regresa al mercado argentino para jugar en el mercado de motos premium de nicho.

El relanzamiento de la centenaria marca originaria de República Checa será liderado por FAMSA (Fábrica Argentina de Motovehículos S.A.), que proyecta una inversión de US$ 5 millones durante este año, con el objetivo de alcanzar una facturación de US$ 13,5 millones en 2026.

El retorno de JAWA se da en un contexto de mayor dinámica del sector producto de la apertura de las importaciones. En este escenario, la compañía estima un crecimiento interanual cercano al 30%, impulsado en gran medida por la incorporación de la línea clásica de la marca europea.

La estrategia de FAMSA combina volumen controlado con alto valor agregado. Para 2026, prevé ventas por 2.800 unidades, con un precio promedio de US$ 4.800 por motocicleta. Este posicionamiento apunta a consolidar su presencia en segmentos como el turismo, el deportivo y el clásico, donde la diferenciación pesa más que la masividad.

El portafolio estará compuesto por 22 modelos, distribuidos en dos líneas complementarias: RVM, con 18 modelos de perfil touring, custom y deportivo; y JAWA, con cuatro modelos de estética clásica, entre ellos Bobber 42 y JAWA 350. La coexistencia de ambas marcas busca cubrir distintos perfiles de consumidores sin superposición de propuestas: RVM como expresión de innovación y proyección internacional, y JAWA como símbolo de tradición y herencia.

350 Classics

La operación se apoya en una estructura industrial global. Las unidades JAWA son fabricadas en India por Mahindra en asociación con Classic Legends, bajo supervisión de la casa matriz checa. En paralelo, RVM produce en China, desde donde exporta a distintos mercados, lo que la posiciona como la única marca argentina de motocicletas con presencia internacional sostenida.

El regreso de JAWA también tiene un componente histórico. La relación entre la marca y la familia Martínez se remonta a 1952, cuando Vicente Martínez comenzó a brindar soporte técnico en el país. Décadas más tarde, su hijo Roberto V. Martínez consolidó ese vínculo hasta convertirse en representante exclusivo de la marca. Hoy, como presidente de RVM, lidera una operación que evolucionó desde la importación hacia la industrialización y la exportación.

“Para nosotros, JAWA no es solo una marca: es parte de nuestra historia familiar y del motociclismo argentino. Su regreso representa la continuidad de un legado y la apertura de una nueva etapa de crecimiento”, afirmó Martínez.

Desde la casa matriz, también destacaron el valor estratégico del relanzamiento. Jiina Zárubová, gerente comercial de JAWA Moto, señaló que el regreso al país, a tres años del centenario de la marca, refleja “una relación que trasciende décadas” y una apuesta por un mercado que valora la autenticidad y la calidad.