El Gobierno refuerza subsidios al gas ante la ola de frío y la guerra en Medio Oriente: quiénes pueden acceder

En medio de la primera ola de frío fuerte del año y con los precios internacionales de la energía en alza, el Gobierno decidió darle un respiro al bolsillo de los hogares que reciben subsidios . Durante mayo, la factura de gas tendrá un descuento extraordinario del 25%.

En total, los usuarios alcanzados pagarán un 75% menos sobre su consumo base. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la titular del área, María Tettamanti. Llega pocos días después de que se confirmara que las tarifas de gas tendrían en mayo un aumento promedio del 5,6%.

El esquema actual de subsidios, llamado SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), ya contemplaba un descuento del 50% para los meses de mayor consumo, que van de abril a septiembre. La novedad es que, solo por mayo, se le agrega un 25% extra.

La explicación oficial apunta al contexto internacional. Aunque la Argentina produce buena parte del gas que consume, todavía depende de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles alternativos para cubrir la demanda en invierno. Y los precios globales están movidos por las tensiones en Medio Oriente, donde el conflicto que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos viene presionando al alza el valor del petróleo y del gas.

En la resolución, Energía explica que cuando suben los precios internacionales, sube también el costo de meter gas en las redes de transporte argentinas. Y que para que esa suba no se traslade entera a la factura de los hogares más vulnerables, se decidió reforzar el alivio.

Vale aclarar un dato curioso del momento: este refuerzo llega pese a que el país viene de cerrar un primer trimestre con superávit energético récord de US$ 2.405 millones, gracias al empuje de Vaca Muerta. Pero el invierno sigue siendo el período más sensible para el abastecimiento.

El descuento no se aplica sobre toda la factura

Este es uno de los puntos que más confusión genera. El 75% de rebaja no se calcula sobre el total de lo que consume un hogar, sino sobre lo que se llama "consumo base": una cantidad de metros cúbicos definida por el Estado según la zona climática donde vive cada familia.

En zonas más frías, ese tope es más alto, porque se entiende que ahí se necesita más gas para calefaccionar. Pero si un hogar se pasa de ese límite, los metros cúbicos extras se pagan a tarifa plena, sin descuento.

Quiénes acceden al beneficio

Para entrar en el régimen SEF, los hogares tienen que cumplir con un requisito de ingresos: ganar menos de tres Canastas Básicas Totales (CBT) por mes. Este sistema fue creado a fines del año pasado por el Decreto 943/2025 y reemplazó al viejo esquema que dividía a los usuarios por niveles de ingreso (los famosos N1, N2 y N3).

El SEF unificó la ayuda estatal para varios servicios: electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP.

Además de los hogares, el descuento extra de mayo también alcanza a:

Clubes de barrio

Clubes de pueblo

Entidades sin fines de lucro

El telón de fondo: frío polar y restricciones al GNC

La decisión de reforzar el subsidio al gas no llega en un momento cualquiera. La semana pasada, las dos grandes distribuidoras del AMBA, Metrogas y Naturgy, tuvieron que limitar la venta de GNC en estaciones de servicio para preservar la presión en los gasoductos.

Fue por el primer pico de frío polar del año, con temperaturas de un solo dígito en Buenos Aires y alertas meteorológicas en gran parte de la provincia.

En ese escenario, la combinación de mayor demanda interna, precios internacionales volátiles y necesidad de proteger a los sectores más golpeados explica por qué el Gobierno eligió, al menos por este mes, frenar la baja gradual del subsidio extra al gas y dejarlo fijo en 25%.