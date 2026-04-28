Escala el precio del crudo: sube el Brent en medio de la incertidumbre en Medio Oriente

El barril de petróleo brent para entrega en junio incrementó su subida hasta rozar el 3% y superó los 111 dólares, aunque después se relajó hasta los US$105,50, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado. En tanto el Texas, que es el valor de referencia en EE.UU. se encuentra en más de 101 dólares por barril.

El brent , el crudo de referencia de Europa, ha llegado hasta los 111,32 dólares el barril, con una subida de casi el 3%.

No obstante, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, se relajó y avanzó el 1,69 %, hasta los 110,06 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

De esta manera, el brent mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada, ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el sábado que Irán ha presentado una nueva oferta de negociación, aunque advirtió de que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo.

Irán ha denunciado que EE.UU. está actuando como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por Trump.

Asimismo, criticó que impulsó un bloqueo marítimo y ha "llevado a cabo acciones ilegales", incluyendo la incautación de buques mercantes iraníes en aguas internacionales y la detención de la tripulación.

Este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.