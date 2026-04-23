Estados Unidos intercepta y aborda un buque con petróleo de Irán en el Índico

Estados Unidos avisa que tomó un buque cisterna con petróleo de Irán. A duras penas, el alto el fuego se sostiene y Alemania pide por la paz.

La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna con petróleo sancionado que navegaba con crudo de Irán en el océano Índico, informó el Departamento de Guerra de EE.UU., que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica. A la par, Alemania insta a mantener el alto el fuego.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera", informa Estados Unidos.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos asegura que la nave "transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico)", publicó el Pentágono en X.

Alemania apuesta por la paz entre Estados Unidos e Irán El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este jueves la extensión del alto el fuego y ha pedido a Estados Unidos e Irán retomar las negociaciones y evitar una escalada del conflicto, subrayando que Berlín contribuirá a la libre navegación por el paso del estrecho de Ormuz una vez se ponga fin a la guerra.

"Acogemos con satisfacción la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Es una oportunidad importante para reanudar las negociaciones diplomáticas, alcanzar la paz y evitar una mayor escalada del conflicto", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que ha insistido en que Teherán "aproveche la oportunidad" que se presenta para pactar el cese de las hostilidades. Igualmente, le ha pedido a Irán que ponga fin a su "programa de armas nucleares" y que "deje de amenazar a Israel y a otros Estados vecinos".