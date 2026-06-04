El Mundial 2026 desde adentro en MDZ: quién es el hombre que seguirá cada paso de la Selección argentina

MDZ llega al Mundial 2026 con corresponsal propio acreditado por FIFA. Octavio Petrich , periodista mendocino de 33 años, será los ojos y la voz del medio en Estados Unidos, México y Canadá: cubrirá la gira previa de la Selección argentina, el partido inaugural en Ciudad de México y toda la competencia hasta la final el 19 de julio en Nueva York.

No es un debut. Petrich acumula una robusta trayectoria: cuatro mundiales, más de diez años viajando con la Selección y presencia en cada torneo importante del ciclo que llevó a Argentina a la cima del mundo.

Todo empezó en Brasil 2014. Petrich recién había terminado sus estudios en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo de Mendoza y viajó al Mundial como hincha, comprando su propia entrada. Pero ya ahí, casi sin quererlo, hizo sus primeras coberturas para medios mendocinos. Algo hizo clic. "Me enamoré de esta vida de cronista siguiendo a la Selección", recuerda.

Un año después obtuvo su primera acreditación oficial como periodista, en la Copa América 2015 de Chile. Desde entonces no paró: Copa América 2016 en Estados Unidos, Mundial Rusia 2018 -con una parada previa de 10 días en Barcelona cubriendo la gira-, Copa América 2019 en Brasil (la primera del ciclo Scaloni), y la histórica Copa América 2021, que cubrió de forma virtual por la pandemia, cuando Argentina rompió 28 años sin títulos.

En 2022 estuvo en Wembley para la Finalísima, cuando Argentina venció a Italia. Ese año era apenas un adelanto de lo que vendría. En Qatar 2022, con una acreditación FIFA de las más difíciles de conseguir, vivió en primera persona la consagración de Argentina como campeón del mundo.

Fue, en sus propias palabras, un Mundial "muy especial y muy particular". Lo cubrió con su madre atravesando un momento de salud delicado. "No tengo dudas de que fue mi madre quien me ayudó, y a quien le pude dedicar esa cobertura", dijo.

El cronista de toda la Selección y el equipo detrás

La trayectoria de Petrich no se limita a la Selección mayor. En 2023 cubrió el Mundial Sub-20 y en 2025 estuvo en Chile para el Mundial Sub-20 donde Argentina llegó a la final antes de caer ante Marruecos, con Diego Placente como entrenador. También estuvo presente en el Mundial de Clubes 2025.Para las eliminatorias de este ciclo viajó a Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil. Diez años, cuatro mundiales, decenas de coberturas internacionales.

Detrás de cada viaje, de cada credencial y de cada cobertura hay una persona que lo hace posible. Petrich no dudó en mencionarla: su esposa. "Es la gran responsable de que yo pueda hacer todo esto", reconoce. Ausentarse meses de casa, cruzar el mundo para cubrir un partido, dejar la rutina familiar en pausa: “nada de eso sería posible sin ese sostén”.

MDZ en el corazón de la fiesta del fútbol

Para Petrich, trabajar para MDZ tiene un significado especial. "Para mí, como periodista mendocino, trabajar para un medio con fuerte presencia en todo el país y que tiene su génesis en mi provincia natal, representa un orgullo y a la vez una doble responsabilidad", explicó.

El objetivo es claro: que la audiencia de MDZ, en todas sus plataformas, "pueda ver y sentir en primera persona todo lo que pase en el Mundial, cada detalle y todo el color de esta gran fiesta del fútbol". El Mundial 2026 empieza el 11 de junio. Y con MDZ vas a estar ahí.