Donald Trump da un ultimátum a Irán y definió el futuro del alto el fuego en Medio Oriente

El presidente de los Estados Unidos otorgó a Irán entre tres a cinco días para hacer una contraoferta o terminará el alto el fuego establecido por Trump.

El presidente Donald Trump volvió a la cargar contra Irán este miércoles al brindarles entre tres y cinco días para establecer una "contraoferta coherente". De lo contrario, el alto el fuego prorrogado hasta el martes terminará según lo informado por Axios, que citó a funcionarios de los Estados Unidos.

“No será un alto el fuego indefinido”, dijeron los funcionarios que tenían la expectativa de tener a las delegaciones tanto de Estados Unidos como del régimen iraní sentadas a la mesa de negociaciones en Pakistán.

Donald Trump (1) No es la primera vez que Donald Trump amenaza con dejar sin efecto el alto el fuego a Irán. Shutterstock

Qué pasará con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán De acuerdo a la información brindada por la agencia Xinhua, la expectativa estaba en torno a la vuelta a las negociaciones en Islamabad esta semana, luego de los intentos fracasados el 11 y 12 de abril en la misma capital que supusieron la primera ronda de conversaciones desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero.

No obstante, el presidente Trump confía en la continuidad de las negociaciones. Además, el mandatario estadounidense reveló a un medio de comunicación que es "posible" que pronto se desarrollen nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que podría suceder el viernes.