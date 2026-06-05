Mundial 2026: cómo TikTok transformó la manera de vivir el fútbol en Argentina

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de la FIFA 2026 y, en ese marco, una de las aplicaciones más populares en la actualidad anunció su plan para transformar la forma de vivir y sentir el fútbol en comunidad. Se trata de TikTok , la red social china que anunció una alianza con la FIFA para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

En ese contexto, la plataforma explicó que el fútbol atraviesa una transformación en la forma en que es consumido por los aficionados. Según datos difundidos por TikTok , el 72% de los usuarios a nivel global consume contenido deportivo creado por otros usuarios, como repeticiones de jugadas, ediciones de video y reacciones. Además, el 85% utiliza la plataforma como segunda pantalla durante eventos deportivos en vivo. Esta dinámica convierte cada partido en una experiencia compartida, donde los goles se celebran, las jugadas se analizan y las emociones se viralizan en cuestión de segundos.

La relevancia de este fenómeno también quedó reflejada durante el último Mundial . De acuerdo con las cifras informadas por la empresa, mientras el torneo fue seguido por 5 mil millones de personas en todo el mundo, en TikTok se visualizaron más de 20 mil millones de videos vinculados al evento.

La región registró además niveles de interacción superiores a los de otras partes del mundo. Según la plataforma, los videos deportivos publicados en América Latina obtuvieron un 58% más de visualizaciones por contenido que los generados en otras regiones.

Cómo será la cobertura del Mundial 2026 a través de TikTok

En este marco, la FIFA designó a TikTok como Plataforma Preferida para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La alianza incluye el lanzamiento del programa de Creadores Corresponsales, mediante el cual 30 creadores de contenido de 12 países y cuatro continentes cubrirán el torneo con acreditación oficial. Los participantes tendrán acceso a espacios restringidos, entrenamientos y conferencias de prensa.

Entre los seleccionados figuran dos creadores argentinos: Ezzequiel, identificado en la plataforma como @ezzequielok, y Fede Racchi, conocido como @federacchi. Ambos forman parte del grupo de cinco representantes latinoamericanos elegidos para participar en la iniciativa.

FIFAxTikTok El Mundial 2026 se podrá seguir a través de TikTok. Gentileza TikTok

Según informó TikTok, el objetivo del programa es ampliar el alcance de la audiencia, impulsar el descubrimiento de partidos en directo, acercar historias relacionadas con el torneo y fortalecer la conexión entre usuarios de la plataforma.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la creación de un Centro de Información de la Copa Mundial dentro de la aplicación. Este espacio permitirá consultar datos sobre las selecciones participantes, información de jugadores, calendario de partidos y novedades relacionadas con entradas.

La herramienta también incorporará contenido exclusivo, filtros, stickers y funciones de gamificación diseñadas para acompañar el desarrollo del campeonato. Es más, para los socios de comunicación oficiales, el convenio contempla además la posibilidad de realizar transmisiones en vivo de fragmentos de encuentros y acceder a clips seleccionados para su difusión a través de la plataforma.

TikTok destacó que la conversación deportiva dentro de la aplicación se extiende más allá de los grandes torneos internacionales. Según los datos compartidos por la empresa, el 64% de las mujeres utiliza la plataforma como referencia para consumir contenido deportivo. A su vez, el 46% de las visualizaciones globales de contenidos deportivos registradas durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias.