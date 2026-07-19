En las manos de Kempes e Iniesta, así fue presentada la Copa del Mundo en la antesala de la final

Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta fueron los encargados de mostrar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium antes de que comenzara el partido.

Este domingo se juega la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. Ambos lucharán por sumar una estrella más en el escudo y volver a lucir en sus vitrinas por los próximos cuatro años la Copa del Mundo, la cual ingresó al campo de juego por dos de los más grandes ídolos de ambos países.

Como ya estaba preestablecido, los encargados de mostrar el trofeo más lindo de todos fueron Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta, dos campeones del mundo que ya aprendieron cuánto pesa, puesto que ambos supieron levantarlo: el primero en Argentina 1978 y el segundo en Sudáfrica 2010.

Kempes e Iniesta presentaron la Copa del Mundo para la final ESPN Como ya es una tradición, la Copa ingresó dentro de una valija especial de Louis Vuitton y fue descubierta por dos presentadores de la FIFA. Pero como solo los campeones del mundo pueden tocarla -aunque Gianni Infantino hará la excepción con Donald Trump-, los dos mencionados exfutbolistas fueron los que la tomaron en sus manos para mostrarla al público: primero el Oficinista y luego el Matador.

Ambos jugaron roles cruciales para que sus respectivas selecciones ganaran su primer Mundial. Kempes fue el goleador de Argentina en 1978 y de todo el certamen con 6 goles convertidos, 2 de ellos en el 3-1 contra Países Bajos en la final.