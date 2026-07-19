¿Traerá suerte? El conocido músico que acompañó al plantel de la Selección argentina hasta el MetLife Stadium

El reconocido músico argentino ingresó al MetLife Stadium junto a la comitiva albiceleste y alimentó una nueva cábala entre los hinchas.

Acompañado por su lugarteniente Rodrigo De Paul, Lionel Messi guiña su ojo en la llegada del plantel de la Selección argentina al estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección argentina llegó al MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 frente a España y una imagen despertó la curiosidad de los hinchas. Andrés Calamaro bajó de uno de los micros de la delegación albiceleste y fue señalado por muchos como una nueva cábala en la búsqueda de la cuarta estrella.

El reconocido músico argentino arribó al estadio junto al grupo de auxiliares y colaboradores del seleccionado, aunque no viajó en el transporte principal donde se trasladaron Lionel Messi y el resto de los futbolistas. De todos modos, su presencia no pasó desapercibida en la antesala del partido más importante del torneo.

La cábala inesperada que acompañó a la Selección argentina antes de la final La llegada del plantel argentino al MetLife Stadium. DSports Horas antes del encuentro, Calamaro también compartió un momento especial con Carlos “La Mona” Jiménez y Andrés Ciro Martínez. Los tres artistas posaron para una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales entre los fanáticos argentinos que coparon las inmediaciones del estadio.

Carlos “La Mona” Jiménez compartió un momento con Andrés Calamaro y Andrés Ciro Martínez antes del partido entre Argentina y España. No es la primera vez que el cantante acompaña al equipo de Lionel Scaloni durante esta Copa del Mundo. Semanas atrás visitó el predio Florida Blue de Miami antes del cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final y participó de uno de los contenidos audiovisuales difundidos por las redes oficiales de la Selección.