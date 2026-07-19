La tarotista que sorprendió con sus lecturas sobre Argentina lanzó su predicción para la final ante España

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también llegó al terreno de las predicciones esotéricas. En las últimas horas, la tarotista Ivana García, conocida en Instagram como @santamagia_ , compartió una lectura de cartas en la que analizó las energías del partido decisivo y realizó una interpretación sobre el posible desenlace.

La especialista publicó una tirada enfocada en la Selección argentina y explicó el significado de las cartas que aparecieron durante la lectura. Según su interpretación, los símbolos reflejan aspectos vinculados con la fortaleza emocional, el trabajo colectivo y la capacidad de resolver situaciones determinantes.

En la tirada aparecieron el Rey de Copas, 8 de Oros, 7 de Oros, As de Espadas, Los Enamorados y Caballero de Copas. A partir de esas cartas, García desarrolló su análisis sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.

Según explicó la tarotista , el Rey de Copas representa la madurez emocional del plantel, mientras que el 8 de Oros y el 7 de Oros están relacionados con el trabajo constante, la disciplina y la paciencia para construir un resultado.

Por su parte, el As de Espadas simboliza, dentro de su lectura, la claridad mental y la posibilidad de una acción determinante durante el partido. Además, García destacó la aparición de Los Enamorados, carta que vinculó con la unión del grupo y la importancia de las decisiones colectivas.

Finalmente, el Caballero de Copas fue asociado con la inspiración, la confianza y la posibilidad de jugar con un componente emocional importante en una instancia decisiva.

La lectura sobre el partido contra España

Al analizar específicamente el duelo entre Argentina y España, la tirada mostró el Rey de Espadas, la Reina de Espadas y el Paje de Copas.

De acuerdo con la interpretación de García, estas cartas reflejan una final con mucho componente táctico, donde ambas selecciones podrían priorizar el orden, la concentración y la estrategia para intentar imponerse.

La tarotista también señaló que el Paje de Copas representa un elemento inesperado, como una jugada de creatividad o una aparición individual capaz de cambiar el desarrollo de un partido que imagina equilibrado.

“La tendencia que muestran las cartas es la de un partido muy parejo, intenso y definido por pequeños detalles. Argentina tiene herramientas para sostener la presión, esperar su oportunidad y encontrar el momento justo para marcar la diferencia”, explicó Ivana García.

Una tarotista analizó la final del Mundial y lanzó un pronóstico para Argentina

El pronóstico final de la tarotista

La lectura terminó con la aparición del 3 de Copas, una carta que García relacionó con la celebración, la alegría y los festejos.

A partir de esa interpretación, la tarotista dejó su pronóstico para la final del Mundial entre Argentina y España: “El 3 de Copas al final me deja feliz y en paz porque es una celebración. Por lo tanto, Argentina sale campeón del mundo”.

La predicción forma parte de las distintas lecturas y análisis que surgieron en la previa del partido decisivo, aunque el resultado final se definirá dentro del campo de juego cuando Argentina y España se enfrenten por el título mundial.