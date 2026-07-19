La tarotista que sorprendió con sus lecturas sobre Argentina lanzó su predicción para la final ante España
La especialista publicó una tirada enfocada en el duelo decisivo y detalló el significado de las cartas que aparecieron.
La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también llegó al terreno de las predicciones esotéricas. En las últimas horas, la tarotista Ivana García, conocida en Instagram como @santamagia_, compartió una lectura de cartas en la que analizó las energías del partido decisivo y realizó una interpretación sobre el posible desenlace.
La especialista publicó una tirada enfocada en la Selección argentina y explicó el significado de las cartas que aparecieron durante la lectura. Según su interpretación, los símbolos reflejan aspectos vinculados con la fortaleza emocional, el trabajo colectivo y la capacidad de resolver situaciones determinantes.
En la tirada aparecieron el Rey de Copas, 8 de Oros, 7 de Oros, As de Espadas, Los Enamorados y Caballero de Copas. A partir de esas cartas, García desarrolló su análisis sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.
Qué interpretó el tarot sobre la Selección argentina
Según explicó la tarotista, el Rey de Copas representa la madurez emocional del plantel, mientras que el 8 de Oros y el 7 de Oros están relacionados con el trabajo constante, la disciplina y la paciencia para construir un resultado.
Por su parte, el As de Espadas simboliza, dentro de su lectura, la claridad mental y la posibilidad de una acción determinante durante el partido. Además, García destacó la aparición de Los Enamorados, carta que vinculó con la unión del grupo y la importancia de las decisiones colectivas.
Finalmente, el Caballero de Copas fue asociado con la inspiración, la confianza y la posibilidad de jugar con un componente emocional importante en una instancia decisiva.
La lectura sobre el partido contra España
Al analizar específicamente el duelo entre Argentina y España, la tirada mostró el Rey de Espadas, la Reina de Espadas y el Paje de Copas.
De acuerdo con la interpretación de García, estas cartas reflejan una final con mucho componente táctico, donde ambas selecciones podrían priorizar el orden, la concentración y la estrategia para intentar imponerse.
La tarotista también señaló que el Paje de Copas representa un elemento inesperado, como una jugada de creatividad o una aparición individual capaz de cambiar el desarrollo de un partido que imagina equilibrado.
“La tendencia que muestran las cartas es la de un partido muy parejo, intenso y definido por pequeños detalles. Argentina tiene herramientas para sostener la presión, esperar su oportunidad y encontrar el momento justo para marcar la diferencia”, explicó Ivana García.
El pronóstico final de la tarotista
La lectura terminó con la aparición del 3 de Copas, una carta que García relacionó con la celebración, la alegría y los festejos.
A partir de esa interpretación, la tarotista dejó su pronóstico para la final del Mundial entre Argentina y España: “El 3 de Copas al final me deja feliz y en paz porque es una celebración. Por lo tanto, Argentina sale campeón del mundo”.
La predicción forma parte de las distintas lecturas y análisis que surgieron en la previa del partido decisivo, aunque el resultado final se definirá dentro del campo de juego cuando Argentina y España se enfrenten por el título mundial.