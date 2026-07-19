El contundente pronóstico de Ronaldo Nazario para la final entre Argentina y España: "Gana y fácil

A horas de la gran final en Nueva York, Ronaldo Nazario hizo un sorpresivo pronóstico y dejó en claro quien será el campeón del mundo.

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Ronaldo Nazario se sumó al debate que domina al planeta fútbol y sorprendió con un pronóstico tajante. El exdelantero brasileño, bicampeón del mundo y uno de los máximos ídolos de la historia de los Mundiales, aseguró que la Roja levantará el trofeo y hasta se animó a anticipar que lo hará sin demasiadas complicaciones.

“España gana, y fácil. Siempre fueron los favoritos junto a Francia”, sentenció el Fenómeno, quien además destacó el estilo de juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente. “España juega al fútbol de manera excelente. Lo llevan en el ADN. Llevan jugando a esto muchos años, lo hacen desde que son pequeños”, explicó, dejando en claro la admiración que siente por el modelo futbolístico español.

Ronaldo Nazario pronosticó que España será el nuevo campeón del mundo RONALDO NAZARIO:



“YO CREO QUE ESPAÑA GANA y FÁCIL LA FINAL CONTRA ARGENTINA



Para mí siempre fueron FRANCIA y ESPAÑA los FAVORITOS”. pic.twitter.com/LrTLhG3Jqx — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 19, 2026 De todos modos, Ronaldo también tuvo palabras de reconocimiento para el vigente campeón del mundo: “Han tenido una historia muy bonita en esta Copa del Mundo. Argentina es una selección que demuestra un espíritu de superación, de raza, muy bonito”, expresó. Sin embargo, marcó la diferencia al asegurar que el conjunto europeo “está muy automatizado” y “sabe lo que tiene que hacer en cada momento”.

La Selección argentina de Lionel Scaloni llega a la definición luego de una inolvidable remontada frente a Inglaterra en semifinales, mientras que España desembarca en Nueva Jersey tras eliminar con autoridad a Francia, uno de los máximos candidatos al título. Dos caminos diferentes que desembocan en una final que promete paralizar al mundo.