La emotiva versión del Himno Nacional edición Mundial 2026 que sonó a horas de la final Argentina y España

Las principales señales de aire y deportivas transmitir un video junto al plantel de la Selección Argentina en la previa de la tercer final de Lionel Messi.

A la medianoche de este domingo, en las horas previas a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las principales señales televisivas del país se fusionaron para emitir en simultáneo una versión especial del Himno Nacional. La pieza, que contó con la participación grabada del plantel albiceleste, marcó el inicio formal de la vigilia de cara al encuentro que se disputará a las 16:00 en Nueva Jersey.

La iniciativa, impulsada por la productora Torneos, logró unificar las pantallas de Telefe, El Trece, América, Canal 9 y la Televisión Pública, junto con las señales deportivas TyC Sports, ESPN, TNT Sports y DSPORTS. Con la presencia y la voz de Lionel Messi junto al resto de los jugadores, la transmisión tuvo como objetivo generar un encuentro simbólico entre el equipo y los espectadores. La acción replicó la misma dinámica que se llevó a cabo durante la noche previa a la final de Qatar 2022.

El recorrido hacia la final Para alcanzar el último partido del certamen, la Selección Argentina debió superar un calendario extenso y complejo, propio del nuevo formato del torneo. El camino comenzó en la primera fase, donde el equipo compitió contra Argelia, Austria y Jordania.

Ya en la etapa de eliminación directa, el conjunto nacional enfrentó partidos cerrados. En los 16avos de final, el equipo superó una dura prórroga frente a Cabo Verde. Posteriormente, en octavos, protagonizó una remontada clave para imponerse ante Egipto, y en la instancia de cuartos de final superó a Inglaterra en suelo estadounidense. En la semifinal frente a Suiza, el plantel afrontó una nueva prórroga exigente que logró destrabar gracias a los goles decisivos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.