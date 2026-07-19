¡Se fue Mundial! Así se preparó María Becerra para cantar el Himno Nacional en la gran final

La artista compartió una foto desde su avión junto a la camiseta de la Selección y la pelota oficial.

A horas del enfrentamiento decisivo entre Argentina y España, María Becerra compartió en sus redes una imagen que encendió la ansiedad. En pleno viaje hacia suelo estadounidense, la cantante argentina se prepara para ser la gran protagonista en la previa del MetLife Stadium, donde entonará el Himno Nacional.

La artista agitó las emociones compartiendo una imagen que rápidamente enloqueció a los hinchas y encendió la expectativa. A bordo de su jet privado, luciendo gafas de sol, sosteniendo la pelota oficial del torneo y con la flamante camiseta número 10 de la Selección Argentina desplegada a su lado, la mujer emprendió vuelo. Con un contundente "Yendooo", la Nena de Argentina llega Nueva York al sonido de "La Cuarta Estrella", de Palmito.

María Becerra será quien cante el himno La cantante rumbo a la cita mundialista. IG @mariabecerra El misterio sobre quién entonaría las estrofas del símbolo patrio se resolvió recién durante la jornada del sábado y fue Gastón Edul el encargado de dar la primicia. Con un mensaje directo que rápidamente se viralizó, el cronista anunció: "Está confirmado, María Becerra va a cantar el Himno Nacional Argentino mañana en la final de la Copa del Mundo". De esta manera, la cantante quilmeña suma un hito histórico a su carrera internacional, coronando su innegable éxito global ante la mirada de todo el planeta.

Antes de que se diera a conocer esta confirmación oficial, las redes sociales se habían convertido en un verdadero hervidero de teorías, encuestas y debates virtuales. Durante los últimos días, el público se disputaba fervientemente quién debía ser la elegida para este momento tan especial, con dos figuras que lideraban todos los sondeos.

Por un lado, una multitud pedía a gritos el regreso de Lali Espósito por una cuestión estrictamente de "cábala", recordando su interpretación en la consagración de Qatar 2022. Por otro lado, un gran sector apostaba por la presencia de Soledad Pastorutti, argumentando que su figura histórica aportaría un mayor arraigo cultural y tradicional.