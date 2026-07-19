Gracias, Selección argentina: el Mundial que nos recordó quiénes somos

No alcanzó para levantar la Copa del Mundo. Pero hay triunfos que no entran en una vitrina y, sin embargo, permanecen para siempre.

Gracias por este mes de fútbol. Gracias por las enseñanzas que trascienden la cancha y sirven para la vida. Gracias por demostrar que el liderazgo también se ejerce con humildad, con coherencia y con el ejemplo. Lionel Scaloni lo hizo desde el banco. Lionel Messi, desde el césped. Dos maneras distintas de conducir, un mismo mensaje.

Gracias por el compañerismo, por el compromiso y por representar a un país que, con todas sus dificultades, jamás deja de luchar.

Porque si algo quedó claro durante este Mundial es que Argentina juega como vive.

Con el corazón en la mano. Levantándose después de cada golpe. Peleando cada pelota como si fuera la última.

Resistiendo cuando el rival parece superior. Creyendo cuando muchos ya dejaron de creer.

No es casualidad. Así nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso nuestros equipos son como son. Porque detrás de cada camiseta hay una manera de entender la vida.

Una Selección argentina que permanecerá en la memoria colectiva

El compañerismo de un equipo tremendo. EFE

Seguramente haya sido el último Mundial para varios integrantes de esta generación inolvidable. También, quizás, el último de Lionel Messi, que terminó con lágrimas en los ojos después de haber conquistado absolutamente todo lo que un futbolista puede soñar.

Esta Selección no nos debe absolutamente nada. Al contrario.

Nos regaló un mes inolvidable. Un mes de esfuerzo, de remontadas heroicas, de momentos de fútbol brillante y de una entrega que emocionó incluso cuando el resultado no acompañó. Construyó recuerdos que difícilmente abandonen la memoria de quienes tuvimos el privilegio de vivirlos.

Habrá que esperar muchos Mundiales para encontrar otro recorrido como el de Argentina en 2026.

Historia pura. Lionel Messi jugó su sexta Copa del Mundo y marcó un récord en la historia de los mundiales. Fotobaires

Este equipo dejó huellas en cada partido que jugó

Argentina 3-0 Argelia (Kansas City). El estreno perfecto. Un equipo que dejó en claro desde el primer minuto que no había viajado para participar. Aunque muchos minimizaron el rival, fue el primer aviso al mundo.

Argentina 2-0 Austria (Dallas). La demostración de que también se puede ganar cuando el juego no fluye. Los grandes equipos encuentran caminos incluso en sus tardes más discretas.

Argentina 3-1 Jordania (Dallas). Rotación, variantes y respuestas. Los que habitualmente tenían menos minutos demostraron que todos estaban preparados.

Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde (Miami). La primera gran muestra del corazón argentino. Un rival durísimo que solo perdió un partido en todo el Mundial. Fue frente a Argentina. Ni España ni Uruguay pudieron derrotarlo.

Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto (Atlanta). El partido que quedará para siempre. Coraje, valentía y una remontada inolvidable liderada por el mejor futbolista del planeta. Del 0-2 al 3-2 en 11 minutos.

Argentina venció a Egipto con un gol agónico. EFE

Cuartos de final: Argentina 3-1 Suiza (Kansas City). Inteligencia táctica, paciencia y personalidad para resolver una batalla muy cerrada.

Semifinal: Argentina 2-1 Inglaterra (Atlanta). Otra remontada. Otra vez el corazón. Otra vez la rebeldía de un equipo que jamás aceptó la derrota antes del pitazo final. En un partido especial, para todos.

Final: Argentina 2-3 España (New York). El desgaste acumulado terminó pasando factura. España fue superior desde el juego, pero Argentina volvió a mostrar aquello que la hizo diferente durante todo el torneo: orgullo, amor propio, carácter y una fe inquebrantable. Incluso sin merecerlo desde el desarrollo, estuvo a un paso de llevar la definición al alargue.

La tremenda lección de la Selección argentina en este Mundial

La unión grupal una de las fortalezas de la Scaloneta. Fotobaires

Para quienes creen que el fútbol es solamente 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, el Mundial 2026 dejó una lección extraordinaria.

La Selección argentina les habló a los jóvenes y les dijo que nunca renuncien a sus sueños.

Les habló a quienes atraviesan momentos difíciles y les recordó que siempre vale la pena levantarse una vez más.

Les habló a los dirigentes del mundo y les demostró que una bandera defendida con orgullo en el evento deportivo más importante del planeta vale más que miles de discursos.

También le habló al periodismo, recordándole que los partidos no se ganan en la previa ni las historias se escriben antes de jugarse.

Y, sobre todo, le habló al pueblo argentino. Le dijo que no se rindiera.

Porque ellos nunca se rindieron.

Por eso, más allá del resultado de una final, solo queda agradecer.

Gracias por emocionarnos. Gracias por volver a unir a un país detrás de una camiseta.

Gracias por representar los valores con los que muchos crecimos.

Gracias por recordarnos que el talento es importante, pero que el compromiso, el sacrificio y el corazón siguen siendo irremplazables.

Gracias, Lionel Scaloni. Gracias, Lionel Messi. Gracias a cada uno de estos futbolistas que marcaron una época.

Las copas se exhiben en las vitrinas. Los equipos que dejan enseñanzas viven para siempre en la memoria.

Y esta Selección argentina, pase lo que pase, ya es eterna.