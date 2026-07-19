Impactante video: así sonó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026, en la voz de María Becerra

La Selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, entonó las estrofas patrias en un momento de máxima tensión previo a la definición del título.

Llegó el día. La Selección argentina va por el bicampeonato frente a España en la final del Mundial 2026. La previa, lógicamente, se vivió con mucha ansiedad, y uno de los momentos de mayor emotividad fue el momento del Himno Nacional.

Al igual que sucedió contra Inglaterra, los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, se rompieron las gargantas entonando las estrofas que representan al pueblo argentino. El mismo fue interpretado por la artista María Becerra, quien se paró en el círculo central vestida con la bandera albiceleste de pies a cabeza.

Claro que también fue acompañado por los miles de almas albicelestes que coparon el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 83.000 espectadores, donde la Scaloneta se vuelve a sentir local como a lo largo de toda la Copa del Mundo.