Argentina vs. Suiza: la fuerte advertencia de una tarotista sobre congelar al rival

La previa del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a encender las cábalas y rituales. Uno de los más populares desde el 2022 es "congelar" al arquero rival, pero una tarotista lanzó una advertencia clave.

La cábala se hizo viral desde el triunfo en Qatar y volvió a tomar centralidad tras los últimos enfrentamientos de la albiceleste. En los octavos de final, cuando Argentina remontó un 2-0 frente a Egipto, un grupo de hinchas y brujos crearon una cadena de WhatsApp con el objetivo de “congelar” al arquero egipcio, Mostafa Shoubir, para dar vuelta el partido.

Ahora, de cara al duelo frente a Suiza, desde la cuenta de Instagram @tarotdesolci_ advirtieron que este tipo de prácticas no deberían realizarse de manera habitual.

La advertencia de una tarotista sobre congelar al rival en la previa del partido Argentina vs Suiza.

La especialista explicó que, si una persona realizó este ritual durante el Mundial 2026, debería seguir estos pasos para finalizarlo:

La tarotista también aclaró que el "congelamiento" solo debería utilizarse en situaciones excepcionales y no como una práctica habitual.

"Únicamente es recomendable cuando sentimos que no hay otra salida. Si bien no es muy ofensivo, es mejor no recurrir seguido y siempre tomar recaudos para proteger las energías", explicó.

Además, remarcó que su intención no es incentivar este tipo de rituales, sino informar qué hacer después, ya que observó que muchas personas comenzaron a imitarlos tras su viralización en redes sociales.

Este sábado 11 de julio a las 22:00 la Scaloneta se enfrentará a la selección de Suiza para definir el pase a las semifinales. Del otro lado esperará el ganador del duelo Inglaterra-Noruega, que se disputará desde las 18.