Así es el mega estadio de NFL donde Argentina jugará contra Suiza en el Mundial 2026: por qué es récord

La Selección argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El estadio es famoso por ostentar un llamativo récord Guinness.

El Arrowhead Stadium donde la Selección argentina enfrentará a Suiza este sábado.

La Selección argentina afrontará este sábado uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, un escenario reconocido mundialmente por su imponente acústica y por ser la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Con capacidad para más de 76.000 espectadores, el estadio se transformó en una de las sedes más emblemáticas de esta Copa del Mundo gracias a una serie de remodelaciones realizadas para adaptarlo a las exigencias de la FIFA.

El estadio más ruidoso del planeta El Arrowhead Stadium posee un récord que lo distingue del resto: ostenta el Récord Guinness como el estadio más ruidoso del mundo, luego de registrar 142,2 decibeles durante un partido de fútbol americano en 2014. Ese nivel de sonido es comparable al ruido generado por el motor de un avión comercial durante el despegue.

La explicación está en su arquitectura. El recinto fue diseñado con una estructura en forma de cuenco que concentra el sonido de los hinchas hacia el campo de juego, generando un ambiente especialmente hostil para los equipos visitantes y dificultando la comunicación entre los futbolistas.

Arrowhead Stadium Las reformas para recibir el Mundial 2026 Inaugurado en 1972, el estadio fue sometido a diversas remodelaciones para albergar partidos del Mundial.